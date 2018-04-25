Беларусь ждет новая Конституция

Фото Пресс-служба Президента Республики Беларусь

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в новой «пятилетке» в стране появится новая Конституция.

«Вопрос Конституции — он же не снимается. Тут однозначно можно ответить, что мы в новой пятилетке скорее всего будем иметь новую Конституцию. Есть вопросы, на которые есть ответы», — сказал Лукашенко, которого цитирует госагентство БелТА.

Ранее сообщалось, что президент поручил новому составу парламента включиться в работу над проектом новой Конституции.

«Парламентариям седьмого созыва предстоит подключиться к работе над проектами, которые находятся в плоскости глобальных политических решений. У нас уже накопился ряд вопросов, которые нужно сообща решать на уровне Основного закона. Поэтому, видимо, нам с вами, новым составом парламента, предстоит организовать и присоединиться к работе по совершенствованию нашей Конституции», — сказал Лукашенко в декабре 2019 года.

По его мнению, «на это есть запрос в обществе».