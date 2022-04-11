Беларуси угрожает уничтожение целых отраслей экономики

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Министр экономики Беларуси Александр Червяков назвал западные санкции против его страны экономическим геноцидом и высказал опасение, что они уничтожат целый ряд ключевых для экономики страны отраслей. Об этом сообщает БЕЛТА.

«Санкции со стороны западных недружественных стран я бы назвал экономическим геноцидом. Полностью уничтожить ряд отраслей, которые являются ключевыми для нашей экономики «, — сказал Червяков в эфире телеканала Беларусь-1.

По мнению Червякова, продукция, поступающая на внешние рынки в «недружественные » страны, имеет достаточно высокую конкурентоспособность по цене и качеству.

«Именно на эти товары на сегодняшний день высокий спрос в мире. Вы обратите внимание, как растут цены на удобрения. Как растут цены на продукты питания, на химические волокна, древесину и так далее. То есть, эти товары легко продаются. Вопрос только сейчас переориентироваться на другие рынки — то, чем сейчас занимаются наши предприятия», — отметил министр.

Напомним, ранее формальный лидер Беларуси Александр Лукашенко высказывал уверенность, что страны, принявшие санкции против Минска и Москвы, в итоге будут сами извиняться. Он заверил, что в России реализуется много белорусских проектов, и это должно поддержать экономику страны.