«Беларуськалий» и его покупатели пытаются обойти санкции

Фото Беларуськалий

Введенные относительно мягкие санкции в отношении белорусского гиганта по производству удобрений «Беларуськалия» стремятся обойти и сама компания, и ее европейские покупатели, сообщил портал деловых новостей vz.lt.

«Беларусь готова направить экспорт калийных удобрений в порты Ленинградской области Мурманска, если Литва откажется грузить белорусские удобрения. Однако эксперты сомневаются в том, что страна сохранит прежний уровень прибыльности от торговли удобрениями. Кроме того, в российских портах сейчас не хватает мощности для экспорта калийных удобрений – российские компании сами пользуются портами Балтийских стран», – сообщил портал ej.by, который цитирует vz.lt.

В отношении крупнейшего экспортера удобрений «Беларуськалия» — «Белорусской калийной компании» (БКК) санкции не применяются. В этой торговой компании «Беларуськалию» принадлежат 48% акций. Это ниже предела, при котором вступают в силу санкции США. Однако за услуги в Литве до сих рассчитывался «Беларуськалий».

«ЕС ударил по «Беларуськалию» совсем не тем ударом, какого ожидали оппоненты Александра Лукашенко. Пожалуй, страх дестабилизировать пищевой сектор оказался сильнее желания наказать белорусскую власть», – цитирует vz.lt публикацию rubaltic.ru.

В июне ЕС ввел санкции на белорусские удобрения, в которых содержание калия меньше 40% и больше 62%. Основные продукты «Беларуськалия» содержат от 40 до 62% калия, поэтому ограничения в отношении них не применяются, как и в отношении прочих договоров с белорусским поставщиком, заключенных до введения санкций.