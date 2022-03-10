«Беларусы, просыпайтесь»: в Вильнюсе установили дорожный знак в поддержку Украины

фото facebook.com/SimasiusRemigijus

В Вильнюсе, столице Литвы, установили новый дорожный знак в поддержку Украины. На нем есть» послание » не только к украинцам, но и к беларусам, пишет unian.eu

Об этом на своей странице в Facebook рассказал мэр Вильнюса Ремигиюс Шимашюс.

Он показал фото нового знака. На нем указано расстояние до Киева, а также расстояние до Минска. Мэр Вильнюса призвал беларусов «просыпаться».