Белавиа запретили летать в Великобританию

Великобритании отозвала разрешение на полеты в королевство белорусской авиакомпании Белавиа. Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter.
Кроме этого Управление гражданской авиации Великобритании получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».
В свою очередь, управление транспорта Швеции призвало шведские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси.
«Управление предоставило шведским авиакомпаниям информацию о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Беларуси», — говорится в заявлении.
Первой страной, запретившей авиасообщение с Беларусью, стала Литва.
Такое решение было принято после задержания находившегося на борту самолет Ryanair создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.korrespondent.net