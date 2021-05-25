Белавиа запретили летать в Великобританию

В свою очередь, управление транспорта Швеции призвало шведские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси.

«Управление предоставило шведским авиакомпаниям информацию о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Беларуси», — говорится в заявлении.

Первой страной, запретившей авиасообщение с Беларусью, стала Литва.

Такое решение было принято после задержания находившегося на борту самолет Ryanair создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.