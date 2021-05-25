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Белавиа запретили летать в Великобританию

Фото belavia.by

Великобритании отозвала разрешение на полеты в королевство белорусской авиакомпании Белавиа. Об этом сообщил министр транспорта Великобритании Грант Шеппс в Twitter.

Кроме этого Управление гражданской авиации Великобритании получило указание требовать от авиакомпаний избегать воздушного пространства Беларуси, «чтобы обеспечить безопасность пассажиров».

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В свою очередь, управление транспорта Швеции призвало шведские авиакомпании прекратить полеты в воздушном пространстве Беларуси. 

«Управление предоставило шведским авиакомпаниям информацию о возможности отказа от полетов в воздушном пространстве Беларуси», — говорится в заявлении.

Первой страной, запретившей авиасообщение с Беларусью, стала Литва. 

Такое решение было принято после задержания находившегося на борту самолет Ryanair создателя Telegram-канала NEXTA Романа Протасевича.

korrespondent.net

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