Бельгийские полицейские изъяли 17 тонн кокаина и задержали 48 человек в ходе спецоперации

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Полиция Бельгии провела одну из самых масштабных в истории операций по борьбе с наркомафией, изъяла более 17 тонн кокаина и задержала 48 человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на федерального прокурора Бельгии Фредерика Ван Лёва.

«В операции приняли участие 1 500 сотрудников полиции, проведено свыше 200 обысков, задержаны 48 человек, в ближайшее время им будут предъявлены обвинения», — сообщил он.