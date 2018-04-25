Бельгия обновила мировой рекорд «безвластия»

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Новое правительство Бельгии 1 октября будет приведено к присяге и приступит к работе. Об этом в среду, 30 сентября, сообщило информагентство ТАСС.

Новым премьером станет фламандский либерал Александр де Кроо, в правящую коалицию вошли семь политических партий. При этом в коалицию не допущены две фламандские радикальные партии, которые выиграли парламентские выборы в мае 2019 года — Nieuw-Vlaamse Alliantie и Vlaams belang. Таким образом, новое правительство сформировано после 21 месяца политического кризиса.

Бельгия установила новый мировой рекорд жизни без полноценного правительства — 653 дня. Предыдущий рекорд был установлен ею же в ходе кризиса 2010-2011 годов: 589 дней.