Бельгия оплатит своим гражданам посещение ресторанов и музеев

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Издание The Brussels Times пишет, что Бельгия решила принять меры, направленные на поощрение внутреннего туризма.

Так, гражданам страны выдадут ваучеры на сумму 300 евро, которые можно использовать в ресторанах, музеях, театрах и других местах. Рассматривается возможность предоставить всем желающим бесплатный абонемент на десять поездок по стране на поезде.

Напомним, ранее аналогичные меры в целях поддержания внутреннего турпотока были приняты и в других странах, например, в Японии, Таиланде, Словении, Люксембурге.