Бельгия отменила возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca

Власти Бельгии разрешили применение COVID-вакцины AstraZeneca при вакцинации людей старше 55 лет. Об этом сообщает Politico.
Совет здравоохранения Бельгии теперь считант, что препарат безопасный и достаточно эффективен.
Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.
Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.
«Данные на первый взгляд обнадеживают», — говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.
Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.
Напомним, накануне власти Франции также изменили рекомендации относительно вакцины AstraZeneca, разрешив ею вакцинировать старшую возрастную группу.korrespondent.net