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Бельгия отменила возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca

Photo by wuestenigel on Foter.com / CC BY

Власти Бельгии разрешили применение COVID-вакцины AstraZeneca при вакцинации людей старше 55 лет. Об этом сообщает Politico.

Совет здравоохранения Бельгии теперь считант, что препарат безопасный и достаточно эффективен.

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Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.

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«Данные на первый взгляд обнадеживают», — говорится в обновленной рекомендации бельгийских властей.

Однако, Совет подчеркнул, что необходимо проявлять осторожность в отношении предыдущих, еще неопубликованных данных.

Напомним, накануне власти Франции также изменили рекомендации относительно вакцины AstraZeneca, разрешив ею вакцинировать старшую возрастную группу.

korrespondent.net

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