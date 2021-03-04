Бельгия отменила возрастное ограничение для вакцины AstraZeneca

Бельгия была одной из стран Европейского союза, которая не рекомендовала к использованию вакцину AstraZeneca для пожилых людей, установив возрастные ограничения от 55 до 65 лет, сославшись на недостаточные данные.

Однако в феврале были опубликованы многообещающие данные, которые показали, что одна доза прививки значительно снизила количество госпитализаций в Англии и Шотландии, после чего страны ЕС начали постепенно отменять возрастные ограничения.