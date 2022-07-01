Бельгия прекращает выдачу россиянам туристических виз

Как сообщает визовый центр Бельгии VFS Global, приём документов на бельгийские визы в России временно приостанавливается с 1 июля.

Так, прекращается приём документов на все краткосрочные визы категории C (туристические, деловые, гостевые типы виз). Визы категории D будут выдавать только отдельным категориям заявителей. Отмечается, что с 1 июля визовый центр Бельгии в РФ будет принимать заявления только на студенческие, рабочие визы, а также визы для воссоединения семьи.