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Бельгия самая опасная страна ЕС

Фото pixabay.com

Количество зарегистрированных грабежей в странах Европейского союза за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч.

 Статистическое ведомство Евросоюза привело данные по количеству правонарушений в различных европейских странах. 

Так, количество зарегистрированных грабежей в странах ЕС за период с 2011 по 2017 год снизилась на 24%, с 522 тысяч до 396 тысяч, свидетельствуют данные Евростата. 

В 2017 году наибольшее количество правонарушений на 100 тысяч жителей было зафиксировано в Бельгии (167), Франции (150), Испании (144), Англии и Уэльсе (132) и Португалии (115). В то же время самые низкие показатели были зафиксированы в Румынии (16), Эстонии и Чехии (По 15), Кипре (14), Словении (12), Словакии и Венгрии (по 9).

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korrespondent.net
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