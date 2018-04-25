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Бельгия возводит на границе баррикады

Photo by Robert Couse-Baker on Foter.com / CC BY

Правительство Бельгии дало указание возвести баррикады на дорогах второстепенного значения на границах с Францией и Нидерландами.

Как передает АЗЕРТАДЖ, незначительные шоссейные дороги, которые соединяют Бельгию с Францией и Нидерландами, в настоящее время баррикадируются, чтобы люди не могли пересекать границу без особой надобности. В соответствии с мерами, направленными на пресечение дальнейшего распространения коронавируса, границы закрыты для «праздного» трафика. До сих пор люди использовали множество второстепенных дорог, чтобы добраться до соседней страны незамеченными.

К примеру, многие бельгийцы ездили во Францию или Нидерланды за мелкими покупками, даже на велосипедах.Французы же переезжали в Бельгию, чтобы купить здесь дешевые сигареты и табак, в то время как голландцы пересекали границу, чтобы заправиться бензином или дизельным топливом, так как в Бельгии это дешевле, чем в Нидерландах.

Власти решили, что пора действовать. Теперь баррикады не дадут так просто прокатиться в соседнюю страну.

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