Бельгия вводит ограничения

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Правительство Бельгии посоветовало своим гражданам сидеть дома и избегать контактов с людьми.

Рекомендовано ездить лишь на работу и обратно, изредка ходить в продуктовые магазины, к врачу, в аптеку, бензозаправки и чтобы помочь нуждающимся. Правительство не запрещает занятия спортом на открытом воздухе, но напоминает, что в группах этим заниматься лучше только с членами своей семьи.

Как сообщает АЗЕРТАДЖ, рынки, многие магазины, кроме продовольственных, закрываются. Супермаркеты ограничивают доступ посетителей в пропорции 10 квадратных метров торговой площади на человека. Посещения ограничены 30 минутами.

Аптеки и газетные киоски тоже пока открыты. В парикмахерских и в салонах могут находиться только по одному клиенту на мастера. Очереди разрешены только на улице и с дистанцией в 1.5 метра между людьми. Все пабы, кафе и рестораны также с сегодняшнего дня закрыты. Наружная мебель пабов должна быть занесена в помещения.

Компании, где возможна дистанционная работа, должны переходить на этот режим. Вводятся большие штрафы.

Все школьные занятия переходят на удаленное обучение. Все спортивные и культурные мероприятия отменены. Свадебные церемонии и похороны могут проходить только при ограниченном количестве людей.

На остановках общественного транспорта пассажиры должны соблюдать дистанцию в 1,5 метра.

Аэропорты остаются открытыми, но полетов мало и график вылетов составлен так, чтобы избежать столпотворения. «Брюссельские авиалинии» и вовсе отменили все рейсы до 20 апреля.

Правительство собирается следить за соблюдением этих правил. За нарушение вводится штраф в размере 4000 евро или осуждение на срок до 3 месяцев заключения.