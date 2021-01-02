Белорус вез в Литву контрабандой старинные монеты

Фото таможни Литвы

Литовские таможенники на контрольно-пропускном посту в Шяльчининкай задержали партию старинных монет, которые пытались контрабандой провести в Литву.

При проверке личных вещей гражданина Беларуси, ехавшего на грузовой машине Daf в рождественский вечер, около 22 часов, были обнаружены старинные монеты, которые он не декларировал, сообщила Таможенная служба во вторник.

По предварительной оценке, среди задержанных есть и современные, и старинные монеты. Больше всего – несколько десятков серебряных монет, которые похожи на старинные арабских драхмы, среди монет также были и золотые рубли царских времен.

Кроме монет в багаже был обнаружен и старинный серебряный слиток, напоминающий литовские слитки XIV века.

Нелегально перевозимые вещи задержаны, они будут переданы для оценки специалистам Департамента культурного наследия.

На гражданина Беларуси составлен протокол о задержании товаров.