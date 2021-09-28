Белорусская оппозиционерка Колесникова стала лауреатом премии Гавела

Совет Европы признал одну из лидеров белорусской оппозиции Марию Колесникову лауреатом премии имени Вацлава Гавела за 2021 год в сфере защиты прав человека гражданским обществом. Об этом говорится в пресс-релизе СЕ.

«Колесникова, вставшая против режима, который избрал силу и жестокость против мирного и законного протеста, продемонстрировала, что она готова рисковать собственной безопасностью ради цели, превыше ее самой — она показала настоящее мужество», — заявил председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы Рик Дамс.

Сестра Колесниковой Татьяна Хомич приняла награду за нее, поблагодарила комитет, решивший вручить премию Колесниковой, и добавила, что Колесникова хотела бы посвятить эту награду всем жителям Беларуси, борющимся за свои права.