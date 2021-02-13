Проживающие в Литве представители белорусской оппозиции назвали фарсом созванную авторитарным президентом Александром Лукашенко ассамблею лояльных ему депутатов, которая в пятницу объявила расплывчатые планы конституционной реформы.
«Это фарс. Мероприятие, предназначенное для разрешения политического кризиса и для реформ, превращено в шоу, целью которого было предоставить трибуну А. Лукашенко», – заявил BNS советник лидера оппозиции Светланы Тихановской Франк Вячорка.
«А. Лукашенко обещал конституционные реформы еще осенью, но сейчас он обещает не перемены, он обещает подумать о переменах. Это было лишь еще одно собрание лояльных должностных лиц, созванное в обязательном порядке, для чувства легитимности и спокойствия», – отметил Ф. Вячорка.
А. Лукашенко, против которого Западные страны ввели санкции, а в стране проходят массовые протесты, заявил, что референдум по конституционной реформе мог бы быть проведен приблизительно через год вместе с выборами в органы местной власти.
Как сообщило агентство «Интерфакс», А. Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение года, а в начале 2022 по ней проведут референдум. По его словам, проект основного закона будет обсуждаться всенародно в течение года.
«А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум», – пообещал президент.
Под новую конституцию, по его словам, придется «переформировать, переделать многие законы, придется изменить законодательную базу. Он выразил уверенность, что в течение года эта работа будет проделана.
Он также сказал, что по завершении работы над проектом Конституции решится вопрос, когда Лукашенко «уйдет».
Условием своего ухода от власти он назвал прекращение протестов. Вторым пунктом он назвал: «что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента упасть не может».
“Белорусская оппозиция назвала фарсом ассамблею, созванную А. Лукашенко”
А с кем должен был встречаться Президент Белоруссии на этой Ассамблее? — Только с избранниками народа, действующими во благо своей республики, своего, а не чужого государства либо коалиции их?Это государство продолжает действовать, обозначило свои ближайшие и дальние цели и задачи, тогда как протестующая часть населения живёт прошлыми событиями и тщится навязать народу страны теперь уже непонятно какие цели.Пока, кроме разрушения государства, ничего конструктивного эти «протестанты» предложить не смогли.Тем самым оказались на обочине исторического процесса перемен в своём государстве!