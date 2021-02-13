Белорусская оппозиция назвала фарсом ассамблею, созванную А. Лукашенко

Как сообщило агентство «Интерфакс», А. Лукашенко заявил, что проект новой конституции Белоруссии будет готов в течение года, а в начале 2022 по ней проведут референдум. По его словам, проект основного закона будет обсуждаться всенародно в течение года.

«А в начале следующего года, как минимум, мы вынесем его на референдум», – пообещал президент.

Под новую конституцию, по его словам, придется «переформировать, переделать многие законы, придется изменить законодательную базу. Он выразил уверенность, что в течение года эта работа будет проделана.

Он также сказал, что по завершении работы над проектом Конституции решится вопрос, когда Лукашенко «уйдет».

Условием своего ухода от власти он назвал прекращение протестов. Вторым пунктом он назвал: «что ни один волос с вас, сторонников нынешнего президента упасть не может».