Белорусская оппозиция объявила об открытии «народных посольств» за рубежом

Павел Латушко/ Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Белорусская оппозиция объявила об открытии представительств за границей, которые назвала «народными посольствами». Сообщая об этом в четверг, член президиума Координационного совета оппозиции Павел Латушко заявил, что данное решение приурочено к 72-й годовщине принятия Генеральной Ассамблей ООН Всеобщей декларации прав человека, сообщает ТАСС.

Согласно информации с сайта «народных посольств», представительства созданы в 13 странах, в том числе в Великобритании, Германии, Литве, во Франции и на Украине. Их целью провозглашено распространение информации о ситуации в Белоруссии, налаживание контактов с государственными органами и общественными объединениями в стране пребывания и правозащитная работа.

В Белоруссии уже несколько месяцев проходят массовые протесты несогласных с итогами президентских выборов. По данным ЦИК, Александр Лукашенко победил на них со значительным перевесом. Второе место заняла Светлана Тихановская, которая отказалась признать результаты и вскоре покинула страну. Она инициировала создание Координационного совета оппозиции, который объявил целью обеспечение передачи власти. Оппозиция призывает продолжать протесты с требованием провести новые выборы. Власти Белоруссии призывают прекратить несогласованные акции и говорят о том, что протесты «организуются из-за границы». Лукашенко не раз заявлял, что внешние силы пытались воспроизвести в республике сценарий «цветной революции».