Белорусская оппозиция запланировала на 29 мая международную акцию солидарности

Акция солидарности с Беларусью намечена представителями оппозиции на 29 мая. Об этом сообщила находящаяся с августа 2020 года в Литве ее лидер Светлана Тихановская, передает ТАСС.
«29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днем солидарности», — сказала она в четверг журналистам.
По утверждению оппозиционного деятеля, акции солидарности с Беларусью с участием местных политиков и представителей белорусской диаспоры пройдут в разных странах. «Главное, чтобы жители Беларуси продемонстрировали солидарность друг с другом всеми возможными способами — уличными протестами, символами, письмами политическим заключенным», — сказала Тихановская.
Ее супруг Сергей в 2020 году выдвинул свою кандидатуру на пост президента Белоруссии, однако ему в регистрации было отказано. Тогда в борьбу за президентское кресло вступила Светлана Тихановская. Она не признала результаты голосования, согласно которым на пост был переизбран Лукашенко, и выехала в Литву.