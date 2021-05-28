Белорусская оппозиция запланировала на 29 мая международную акцию солидарности

Акция солидарности с Беларусью намечена представителями оппозиции на 29 мая. Об этом сообщила находящаяся с августа 2020 года в Литве ее лидер Светлана Тихановская, передает ТАСС.

«29 мая, когда в Гродно в прошлом году был задержан Сергей Тихановский, мы объявляем днем солидарности», — сказала она в четверг журналистам.