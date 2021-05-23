Белорусские авиадиспетчеры сообщили об угрозе безопасности в самолете – Ryanair

По ее словам, самолет благополучно сел, пассажиров высадили, пока местные службы проверяли самолет на предмет безопасности.

«Ничего найдено не было, и службы разрешили самолету вылететь вместе с пассажирами и экипажем после примерно пяти часов, проведенных в Минске», — говорится в комментарии Ryanair.

Авиакомпания утверждает, что сообщила об инциденте соответствующим национальным и европейским агентствам по безопасности.

«Приносим искренние извинения всем пассажирам, кого коснулось это достойное сожаления опоздание, управлять которым Ryanair не могла», – говорится в ответе.

О задержании одного пассажира Ryanair не упоминает. Авиакомпания также ничего не сообщает о военном сопровождении лайнера.

В воскресенье летевший из Афин в Вильнюс пассажирский самолет, уже находившийся вблизи литовской границы, неожиданно повернул в Минск и совершил экстренную посадку там.

По словам главного советника президента Литвы по внешней политике Асты Скайсгирите, чтобы развернуть гражданский самолет, Беларусью были использованы военный истребитель МиГ-29 и военный вертолет Ми-24.

Белорусская оппозиция говорит, что это было сделано, чтобы задержать летевшего этим самолетом белорусского оппозиционного активиста и блогера, создателя и главного редактора информационного канала Nexta Романа Протасевича.

В воскресенье в МИД Литвы был вызван временный поверенный в делах Беларуси в Литве, от которого потребовали незамедлительно освободить всех пассажиров самолета. Этого же потребовали от Александра Лукашенко руководители Литвы и других государств Евросоюза.