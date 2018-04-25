Белорусские избиратели в Вильнюсе поддержали оппозиционера С. Тихановскую — протокол

Nuotrauka BFL/ Irmantas Gelūnas

Белорусские избиратели в Вильнюсе на выборах президента Беларуси отдали за кандидата от оппозиции Светлану Тихановскую вдвое больше голосов, чем за нынешнего президента Александра Лукашенко, показывает протокол выборов на участке для голосования в посольстве Беларуси.

В пересланном независимыми наблюдателями протоколе избирательного участка, который был ими сфотографирован, указано, что за С. Тихановскую проголосовали 318 избирателей, за А. Лукашенко — 157.

Сообщается, что в Вильнюсе проголосовал 501 человек, досрочно — 197 человек, в день выборов — 304.

Белорусское посольство в Литве не комментирует результаты выборов, однако подтвердило BNS, что наблюдателям были созданы возможности ознакомиться с окончательным протоколом.

Власти Беларуси объявили, что на состоявшихся в воскресенье выборах президент А. Лукашенко получил 80% голосов и был переизбран еще на один срок полномочий. Оппозиционный кандидат С. Тихановская отказалась признать эти результаты, объявила о своей победе на выборах и призвала А. Лукашенко передать власть.

После выборов в городах Беларуси возникли столкновения протестующих с милицией.