Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

На заседании Европарламента в Брюсселе в среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова За свободу мысли за 2020 год. Премию вручили оппозиционерам из Беларуси, сообщает ТАСС.

Так, в числе лауреатов была названа «демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет» — экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.

«Для меня большая честь вручить премию имени Сахарова 2020 года демократической оппозиции Беларуси и приветствовать Светлану Тихановскую и ее коллег-лауреатов здесь в Европарламенте. Сегодня мы отдаем дань их мужеству и силе», — отметил глава Европарламента Давид Сассоли.