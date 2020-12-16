Белорусские оппозиционеры получили премию Сахарова

На заседании Европарламента в Брюсселе в среду, 16 декабря, прошла церемония вручения премии Сахарова За свободу мысли за 2020 год. Премию вручили оппозиционерам из Беларуси, сообщает ТАСС.
Так, в числе лауреатов была названа «демократическая оппозиция в Беларуси, которую представляет Координационный совет» — экс-кандидат в президенты Беларуси Светлана Тихановская, писательница Светлана Алексиевич, активисты Мария Колесникова, Ольга Ковалькова, Вероника Цепкало.
«Для меня большая честь вручить премию имени Сахарова 2020 года демократической оппозиции Беларуси и приветствовать Светлану Тихановскую и ее коллег-лауреатов здесь в Европарламенте. Сегодня мы отдаем дань их мужеству и силе», — отметил глава Европарламента Давид Сассоли.
Председатель комитета по развитию Томас Тобе похвалил мужество лауреатов «не только мирно протестовать при том, что вас силой пытаются разогнать», но и за «смелость вести за собой и быть инициаторами перемен».
Премия За свободу мысли имени Сахарова была учреждена в 1988 году Европейским парламентом в честь советского физика и правозащитника Андрея Сахарова. Премия вручается лицам, внесшим «исключительный вклад в борьбу за свободу мысли, права человека по всему земному шару».korrespondent.net