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TOP,Новости,Политика

Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь

User:Grani-msk / CC BY-SA

Белорусские пограничники в понедельник не разрешили въехать в Беларусь католическому архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу. 

Автор: <a href="//commons.wikimedia.org/w/index.php?title=User:Redaktor01&amp;action=edit&amp;redlink=1" class="new" title="User:Redaktor01 (page does not exist)">Redaktor01</a> Remik Kubicki — <span class="int-own-work" lang="ru">собственная работа</span>, CC BY 3.0, Ссылка

«Не впускают, не сказали, почему, сказали: без комментариев», — сказал в понедельник BNS по телефону Т. Кондрусевич, который находится в Польше. 

Он рассказал, что в понедельник пересек польский пункт погранконтроля, но на белорусском КПП его не пропустили. 

«(…) ходили, ходили, потом вернули документы и сказали, что мне запрещен въезд в Беларусь», — сказал Т. Кондрусевич. 

Он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт. 

По словам Т. Кондрусевича, пограничники рекомендовали ему обратиться в Государственный пограничный комитет Беларуси. Представители курии сейчас занимаются выяснением ситуации. 

«Вот такая беда. (…) Буду епископ в эмиграции», — сказал BNS Т. Кондрусевич. 

На минувшей неделе он распространил заявление в связи с действиями белорусского ОМОНа, когда омоновцы заблокировали выходы из Красного костела в Минске. Т. Кондрусевич расценил эти действия как грубое нарушение прав верующих и ущемление свободы совести. 

В нем также говорилось, что такие действия силовых структур не способствуют снижению напряженности и скорейшему достижению согласия и восстановлению мира в белорусском обществе. 

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Т. Кондрусевич на прошлой неделе выехал из Беларуси участвовать в молебне в польском Белостоке. 

Т. Кондрусевич закончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, в Друскининкай. 

Ситуация в Беларуси – очень плохая, заявил Минско-Могилёвский архиепископ

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