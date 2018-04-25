Белорусские пограничники не впустили архиепископа Т. Кондрусевича в Беларусь

Белорусские пограничники в понедельник не разрешили въехать в Беларусь католическому архиепископу-митрополиту Минско-Могилевскому Тадеушу Кондрусевичу.

«Не впускают, не сказали, почему, сказали: без комментариев», — сказал в понедельник BNS по телефону Т. Кондрусевич, который находится в Польше.

Он рассказал, что в понедельник пересек польский пункт погранконтроля, но на белорусском КПП его не пропустили.

«(…) ходили, ходили, потом вернули документы и сказали, что мне запрещен въезд в Беларусь», — сказал Т. Кондрусевич.

Он гражданин Беларуси, у него белорусский паспорт.

По словам Т. Кондрусевича, пограничники рекомендовали ему обратиться в Государственный пограничный комитет Беларуси. Представители курии сейчас занимаются выяснением ситуации.

«Вот такая беда. (…) Буду епископ в эмиграции», — сказал BNS Т. Кондрусевич.

На минувшей неделе он распространил заявление в связи с действиями белорусского ОМОНа, когда омоновцы заблокировали выходы из Красного костела в Минске. Т. Кондрусевич расценил эти действия как грубое нарушение прав верующих и ущемление свободы совести.

В нем также говорилось, что такие действия силовых структур не способствуют снижению напряженности и скорейшему достижению согласия и восстановлению мира в белорусском обществе.

Председатель Конференции католических епископов в Беларуси митрополит Минско-Могилевский архиепископ Т. Кондрусевич на прошлой неделе выехал из Беларуси участвовать в молебне в польском Белостоке.

Т. Кондрусевич закончил Каунасскую духовную семинарию, работал в Вильнюсе, в Друскининкай.