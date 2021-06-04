Белый дом опубликовал график поездки президента США Джо Байдена в Европу

В рамках европейского турне намерен посетить три страны, принять участие в нескольких саммитах и провести ряд встреч.
Сначала он 10 июня проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7 в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. 13 июня он встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке.
После этого Байден посетит Брюссель для участия в саммите НАТО 14 июня. Там он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.
На следующий день американский президента примет участие в саммите Европейский союз — США, а также проведет встречи с королем Бельгии Филиппом и премьер-министром Бельгии Александром Де Кроо.
После этого он отправится в Швейцарию, где 16 июня в Женеве проведет встречу с президентом России Владимиром Путиным. В Швейцарии он также встретится с президентом Гаем Пармелином и министром иностранных дел Игнацио Кассисом.korrespondent.net