Белый дом опубликовал график поездки президента США Джо Байдена в Европу

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В рамках европейского турне намерен посетить три страны, принять участие в нескольких саммитах и провести ряд встреч.

Сначала он 10 июня проведет встречу с премьер-министром Великобритании Борисом Джонсоном, а также примет участие в саммите G7 в британском Корнуолле с 11 по 13 июня. 13 июня он встретится с королевой Елизаветой в Виндзорском замке.

После этого Байден посетит Брюссель для участия в саммите НАТО 14 июня. Там он встретится с президентом Турции Реджепом Эрдоганом.