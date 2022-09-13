Белый дом: Путину все труднее скрывать провалы России в Украине

Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее скрывать от россиян масштабы российских провалов в Украине. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN в понедельник, 12 сентября, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Недавние военные успехи украинской армии в Харьковской области он назвал впечатляющими, хотя и не стал называть это крупным переломом в войне в Украине.
«Я не знаю, можем ли мы уже сегодня назвать быстрое продвижение украинских войск крупным поворотным пунктом, но очевидно, что военные сводки Украины впечатляющие. Мы позаботимся о том, чтобы продолжать снабжать украинцев необходимыми инструментами и ресурсами для достижения дальнейших успехов», — пообещал Кирби.
Военные успехи Украины
Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что с начала сентября Украина вернула под свой контроль 6000 квадратных километров территории на востоке и на юге страны. Джон Кирби воздержался от оценок того, сколько именно территорий вернули украинцы, но отметил, что операции ВСУ «имели воздействие на россиян, заставили их отступить, покинуть территорию и уйти из районов, где украинцы продвигаются».
По поводу состояния российского военного контингента в Украине Джон Кирби сказал, что российские солдаты с самого начала войны страдали от отсутствия боевого слаживания, хорошего командования и боевого духа. «Они бежали от сражения даже в первые несколько недель в Киеве и его окрестностях», — напомнил представитель Белого дома.freecity.lv