Белый дом: Путину все труднее скрывать провалы России в Украине

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Президенту РФ Владимиру Путину становится все труднее скрывать от россиян масштабы российских провалов в Украине. Об этом заявил в интервью американской телекомпании CNN в понедельник, 12 сентября, координатор Совета национальной безопасности США по стратегическим коммуникациям Джон Кирби. Недавние военные успехи украинской армии в Харьковской области он назвал впечатляющими, хотя и не стал называть это крупным переломом в войне в Украине.

«Я не знаю, можем ли мы уже сегодня назвать быстрое продвижение украинских войск крупным поворотным пунктом, но очевидно, что военные сводки Украины впечатляющие. Мы позаботимся о том, чтобы продолжать снабжать украинцев необходимыми инструментами и ресурсами для достижения дальнейших успехов», — пообещал Кирби.