Бербок: мы всеми способами помогаем Украине, но бремя не может лечь на всех европейцев 

Фото BNS/Жигимантаса Гядвилы

Находящаяся в Вильнюсе с визитом глава внешнеполитического ведомства Германии Анналена Бербок говорит, что Берлин делает все, чтобы помочь подвергшейся нападению России Украине, однако бремя войны не может лечь на плечи всех европейцев.

«Мы хотим и сделаем все, чтобы поддержать Украину, чтобы помочь по мере имеющихся у нас возможностей», — заявила министр иностранных дел журналистам в пятницу.

Однако она подчеркнула, что приходится сталкиваться с «горькой реальностью».

«Мы в ответе за то, чтобы война не распространилась на 450 миллионов жителей Евросоюза, поэтому мы говорим об отдельных шагах», — сказал Бербок.

Германия и другие члены Сообщества, зависящие от российских энергоресурсов, не согласны с призывом стран Центральной и Восточной Европы к ЕС ввести санкции в отношении российской нефти и газа.

Однако ранее на этой неделе глава германской дипломатии заявила, что ее страна намерена отказаться от импорта российской нефти до конца года.

«У нас есть план отказа от нефти к концу года вместе с другими государствами ЕС», — сказал Бербок.

По ее словам, сразу отказаться от российской нефти сложно, так как это отразится на ценах на продукты и топливо во всей Европе.

«Я не думаю, что нужно обещать то, что невозможно выполнить», — сказал министр иностранных дел Германии.

По ее словам, это нужно делать последовательно и «навсегда». Однако Бербок не ответила, будет ли эмбарго на российскую нефть в шестом пакете санкций Сообщества.

Глава германского МИД добавила, что страна со временем откажется от российского газа, но не уточнила, когда это может быть сделано.

Бербок подчеркнула, что ЕС будет оказывать давление на Россию до тех пор, пока Украина не станет свободной и безопасной.

«Не должно быть перемирия любой ценой, мы не согласимся с диктаторским порядком. Только украинки и украинцы могут принять решение о своем будущем», — сказал министр.

В последние годы страны Центральной и Восточной Европы скептически относятся к тесным экономическим связям Берлина и Москвы. Особой критике подвергся российско-германский проект газопровода «Северный поток — 2», запуск которого был остановлен после вторжения в Украину.

Из-за недостаточного лидерства Берлина при оказании давления на Москву в прошлом месяце у посольства Германии в Литве несколько раз проходили акции протеста.

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