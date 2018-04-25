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Общество

Береженого Бог бережет

  • Фото BFL/ Ирмантаса Гялунаса

«У нас больше 80% местных заражений. Поэтому те, кто думает, что им это не грозит, что заразиться могут только те, кто ездил за границу, ошибаются – давно уже не надо делить людей на «одних» и «других». Мы должны понять, что, к сожалению, каждого жителя Литвы надо рассматривать как возможного носителя коронавируса», – сказал LRT глава Центра инфекционных заболеваний и СПИДа Саулюс Чаплинскас.

Пик коронавируса — через несколько недель

Пик коронавируса в Литве может быть достигнут в ближайшие недели, число тяжелых случаев и смертей от вируса будет возрастать, предупреждает главный эпидемиолог Литвы Лорета Ашоклене.

По ее словам, фиксировавшиеся несколько дней подряд более низкие цифры новых заболеваний дали ошибочные надежды на то, что пик эпидемии в Литве уже достигнут, сообщает BNS.

«Я бы хотела обратить внимание, что успокаиваться еще слишком рано. Этот вирус распространяется нестандартно, пик эпидемии, на наш взгляд, еще не достигнут, возможно, это произойдет в ближайшие недели. Это значит, что в ближайшее время у нас будет намного больше заболеваний», — сказала Л. Ашоклене на пресс-конференции в правительстве в понедельник.

По ее словам, смертность в Европе от COVID-19 составляет 8%, а Литве она пока 1,5%. «Но по мере развития эпидемии вполне вероятно, что у нас будет больше заболеваний в тяжелой форме, больше летальных случаев, нам их просто не избежать», — отметила специалист.  Она сказала, что пик будет зависеть от самого населения, от того, насколько эффективно ограничивается передвижение людей.

Главный эпидемиолог также призвала не спешить смягчать условия карантина, а при обсуждении такой возможности взвесить и риск для поставщиков услуг заразиться самим или заразить других.

«Ограничительные меры нужно продолжать. И только когда мы убедимся, что распространение эпидемии замедляется, только тогда, на мой взгляд, мы сможем говорить об ослаблении ограничительных мер», — подчеркнула она.

«Реальный сценарий»

Ученые Вильнюсского университета опубликовали прогноз, согласно которому в Литве от коронавируса могут умереть около 200 человек, однако распространение вируса будет зависеть от использования защитных средств, сообщает BNS.

«Суммарное количество смертей — 208», – говорится в  прогнозе, который представил в правительстве профессор Ремигиюс Лейпус. Этот прогноз был представлен как «реальный сценарий».

Если этот прогноз подтвердится, то коронавирус убьет в восемь раз больше людей, чем обычный грипп. В сезон гриппа 2018-2019 гг.  скончались 26 жителей Литвы.

Согласно пессимистичному сценарию, вирус может унести жизни 247 жителей страны. Согласно представленному сценарию, больше всего заболевших в Литве может быть в конце апреля-начале мая. «Вероятно, в начале мая количество заболевших будет самым большим, нагрузка на больницы будет максимальной», – заявил на пресс-конференции Р. Лейпус.

Коронавирус COVID-19: что дальше?

С. Сквярнялис сказал, что критическими будут пасхальные входные, и призвал людей оставаться в это время дома.

«Эти выходные будут критическими. Если мы как государство и общество продемонстрируем зрелость и выдержим в эти выходные, то прогнозы аналитиков позволяют говорить о стабилизации ситуации. Важно не получить скачок», – сказал С. Сквярнялис.

«Если в выходные дни будет скачок заболеваний, значит, потребуется около 10 суток на контролирование ситуации и еще 10-12 суток — для ее стабилизации. Давайте проявим терпение, смиримся с изоляцией в эти выходные, но потом мы сможем говорить о более свободном режиме социальной жизни», – сказал премьер.

Ограничат въезд в населенные пункты

Для предотвращения распространения вируса из-за  передвижения людей в выходные дни планируется ограничить доступ в литовские города и другие населенные пункты.

Премьер-министр утверждает, что это обеспечит полиция, при необходимости будут привлечены военные, а самоуправления попросят технически ограничить все не являющиеся необходимыми въезды в города.

Исключения будут применяться в тех случаях, когда поездка будет осуществляться в случае смерти, тяжелой болезни близких, родственников или несчастных случаев, а также когда поездка осуществляется в связи с необходимостью предоставления скорой медицинской помощи.

Запрет не будет действовать в отношении тех, кто будет направляться в  иное от места проживания самоуправление, в котором человек владеет недвижимым имуществом.

«Все мы соскучились по живущим отдельно бабушкам, родителям, другим членам семей. Однако лучшее, что сегодня мы можем сделать для них и для себя самих, – не посещать их в Пасху», –  написал С. Сквярнялис в социальной сети «Фейсбук».

По словам премьер-министра, строго будут проверяться те лица, которые обязаны соблюдать самоизоляцию, торговые центры просят обеспечить надлежащее регулирование потоков покупателей.

Премьер также отметил, что если ситуация не ухудшится, то в перспективе можно будет смягчить карантинный режим.

Подготовлено по сообщениям СМИ

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