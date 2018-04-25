Берлин берет на себя оплату лечения иностранцев

Nuotrauka BFL/ Andrius Ufartas

Примерно в 20 миллионов евро может обойтись немецкой казне расходы на лечение около 200 больных коронавирусом граждан иных государств.

Как передает АЗЕРТАДЖ, решение о покрытии Германией этих расходов было принято правительством на прошлой неделе, но объявлено об этом было сегодня. Свое решение власти страны объяснили своим налогоплательщикам «европейской солидарностью», а также тем, что речь идет исключительно о чрезвычайной ситуации, когда соседним странам не хватает собственных мощностей для лечения граждан.

Ранее счет за лечение иностранцев выставлялся Берлином государству их происхождения. Однако в случае с COVID-19 это правило последним решением немецкого правительства отменено.