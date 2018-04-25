Берлин и Париж представили план восстановления экономики ЕС на 500 млрд евро

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Канцлер Германии Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон представили европейскую программу экономического восстановления стран Евросоюза после пандемии коронавируса. Ее объем составляет 500 миллиардов евро, которые будут получены в виде займов на мировых финансовых рынках под гарантии Евросоюза.

Затем эти деньги будут в течение многих лет выплачиваться пострадавшим странам ЕС в виде не требующих возврата траншей. Возместить эти траты планируется в течение 20 лет из бюджета Евросоюза, главным донором которого является Германия.

«Наша цель в том, чтобы Европа вышла из этого кризиса более сильной, единой и солидарной», — заявила Меркель, подчеркнув, что для преодоления последствий пандемии необходимо «единовременное и сверхординарное усилие», к которому Франция и Германия готовы. Для одобрения программы помощи необходимо заручиться согласием всех 27 стран ЕС.

Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен приветствовала решение Франции и Германии как один из трех столпов восстановления экономики ЕС, помимо собственных усилий государств и уже одобренной кредитной программы Евросоюза в 540 миллиардов евро. «Эти программы позволят странам и представителям бизнеса выстоять в кризис и запустить масштабную программу инвестиций, которые необходимы, чтобы вернуть европейскую экономику на рельсы», — заявила она.