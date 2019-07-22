Берлин поддержал «Северный поток-2»

Фото Газпром

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Глава МИД ФРГ Хайко Мас высказался в поддержку строительства газопровода «Северный поток-2» по дну Балтийского моря.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в ходе совместной пресс-конференции по итогам переговоров со своим российским коллегой Сергеем Лавровым в немецком городе Кёнигсвинтер рукокводитель внешнеполитического ведомства Германии заявил, что данный газопровод очень важен для всей Европы.

«Это экономический проект в сфере энергетики, который, с нашей точки зрения, исключительно разумен, причем не только для Германии, но и для Европы», — сказал он.

Напомним, ряд стран выступил против строительства газопровода, исходя, как они утверждают, не по политическим, а экологическим соображениям.