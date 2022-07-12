Берлин против замены российского газа атомной энергией

Поставки природного газа из РФ в Европу по «Северному потоку», как и было анонсировано ранее, в понедельник были приостановлены. Временное ли это явление или уже навсегда – точно ответить на этот вопрос пока не может никто. На фоне этого в Германии начали задумываться о возврате к атомной энергетике.
Как сообщает АЗЕРТАДЖ, в интервью журналу Der Spiegel глава МИД Германии Анналена Бербок заявила, что этого допускать нельзя. «Не для того мы прошли сложный путь, чтобы вновь запускать закрытые АЭС», — сказала она. Кстати, Бербок представляет партию «Зеленых», поэтому ее слова совершенно неудивительны.
Министр пообещала, что правительство сделает все возможное, чтобы не допустить худшего. «Если у нас будет меньше теплоснабжения, тогда мы позаботимся о том, чтобы распределение скудного импорта было справедливым», — отметила Бербок.
Она вновь отвергла требования некоторых немецких политиков о более длительном сроке эксплуатации оставшихся трех АЭС. «Возврата к ядерной энергетике не будет. Вопрос был подробно изучен. Это не тот путь, по которому следует идти», — подчеркнула глава немецкой дипломатии.
Напомним, что постепенное отключение подачи газа из России в Германию началось в понедельник в 6 часов утра. В качестве официальной причины было названо «проведение ремонтных работ». Но европейцев беспокоит то, что поставки после завершения ремонта так и не возобновятся.
Бербок предостерегла другие страны ЕС от «гонки» за СПГ в качестве альтернативы российскому природному газу. «Девиз «Кто сильнее и имеет больше денег, тот может скупить все» в данном случае неуместен», — предупредила немецкий министр.