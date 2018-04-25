Берлин: вакцины должны быть доступны всем

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Правительство ФРГ считает, что ЕС должен срочно скоординировать усилия для разработки вакцины против COVID-19, которая затем должна быть доступна всем в мире.

Как передает АЗЕРТАДЖ, об этом говорится на сайте правительства страны. При этом федеральный канцлер Ангела Меркель намерена сделать так, чтобы ФРГ взяла на себя эту ответственность.

В настоящее время на разработку вакцины нужны €8 млрд, и проекты финансируют не только правительственные структуры, но и частные фонды, заявила Меркель. По ее словам, Германия внесет значительный финансовый вклад. Она добавила, что страна рассчитывает и на тесное сотрудничество с ВОЗ, которая играет, как она считает, «ключевую роль в этом вопросе».

4 мая Германия примет участие в международной видеоконференции донорских организаций, на которую приглашена комиссия ЕС. «Речь будет идти, в частности, о том, как мы разрабатываем вакцины, лекарства и диагностические возможности для всех людей мира», — приводят слова Меркель немецкие СМИ.