Берлин:бездомные могут стать главными разносчиками вируса

Фото из открытых истчников

Несмотря на то, что в немецкой столице пока не зарегистрировано ни одного бездомного с положительной реакцией на наличие в организме вируса COVID-19, городские власти не исключают, что в случае появления первого такого факта эта категория людей станет источником усиленного распространения.

Как передает АЗЕРТАДЖ, в связи с этим Сенат Берлина принял сегодня решение временно изолировать бездомных, коих здесь около 10 тысяч.

С сегодняшнего дня в городе открывается карантинный приют для бездомных. Приют расположен в одном из центральных районов города Тиргартен. Он предполагает размещение до 200 пациентов одновременно. Одновременно предусмотрено открытие похожих центров во многих других местах немецкой столицы.