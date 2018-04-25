Берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в чёрный список

Как сообщает РИА Новости, известная пивная Ständige Vertretung в Берлине внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в чёрный список из-за введения ограничений на фоне пандемии коронавируса.
В рамках ограничений было запрещено работать заведениям общепита. При этом, по словам владельцев, исследования института Роберта Коха показали, что заражение в ресторанах и барах не превышает 3%.
Руководство пивной полагает, что из-за отсутствия своевременных действий властей больницы страны не справляются с потоком пациентов, что усложняет процесс отслеживания цепочки зараженных.
Помимо канцлера в чёрный список заведения внесли главу Минфина Германии Олафа Шольца, бургомистра Берлина Михаэля Мюллера и премьер-министра Баварии Маркуса Зодера.tourister.ru