Берлинская пивная внесла Ангелу Меркель в чёрный список

Фото facebook.com/staevberlin

Как сообщает РИА Новости, известная пивная Ständige Vertretung в Берлине внесла канцлера Германии Ангелу Меркель в чёрный список из-за введения ограничений на фоне пандемии коронавируса.

В рамках ограничений было запрещено работать заведениям общепита. При этом, по словам владельцев, исследования института Роберта Коха показали, что заражение в ресторанах и барах не превышает 3%.

Руководство пивной полагает, что из-за отсутствия своевременных действий властей больницы страны не справляются с потоком пациентов, что усложняет процесс отслеживания цепочки зараженных.

Помимо канцлера в чёрный список заведения внесли главу Минфина Германии Олафа Шольца, бургомистра Берлина Михаэля Мюллера и премьер-министра Баварии Маркуса Зодера.