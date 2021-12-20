Беседу Меркель с Минском Науседа не критиковал по геополитическим причинам – советник

«Это результат мудрой политики», — сказала советник.

Меркель дважды в ноябре обсудила с Лукашенко кризис с нелегальной миграцией у внешних границ Европейского союза.

Это были первые беседы западного лидера с Лукашенко после состоявшихся в августе прошлого года и не признаваемых Западом выборов.

Такой шаг экс-канцлера получил разноречивые оценки в странах Запада.

В Литве из-за этого возникла напряженность между президентским офисом и МИД, когда министр иностранных дел Габриэлюс Ландсбергис заявил, что не был информирован об этих переговорах.

В свою очередь, глава государства уверял, что поставил в известность главу МИД об одной из упомянутых бесед.

В Литву в этом году попало более 4,2 тыс. мигрантов. Литва и другие страны Запады обвиняют минский режим в организации потоков мигрантов и называют это гибридной агрессией.

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