Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса

Цель этого проекта — укрепление семьи, предотвращение разногласий, конфликтных ситуаций, игнорирования в семье, совершенствование родительских навыков и навыков общения.

На протяжении всего проекта будут предложены и оказаны комплексные услуги, которые планируется предоставлять семьям и каждому нуждающемуся жителю Висагинаса.

ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ

Индивидуальные консультации психолога

Понедельник – четверг с 8.00 до 12.00, 16 и 23 декабря с 8.00 до 13.00

19 декабря с 8.00 до 10.00, 20 декабря с 8.00 до 11.00

Индивидуальные консультации социального работника

По вопросам консультаций о предоставляемых социальных услугах в Висагинасе, а также по вопросам решения конфликтных ситуаций в семье (воспитания детей, проблем с обучением в школе, вопросам здравоохранения, интеграции в общество, оказания помощи в трудоустройстве и реабилитации и т.д.) можно обращаться по понедельникам и средам с 12.00 до 14.00 (кроме 2 декабря).

Организация группы поддержки

По понедельникам и средам с 17.00 до 20.00 (кроме 2 декабря)

Услуги предоставляет Висагинское отделение Красного Креста по ул. Вильтес, 1.

Услуги медиации юриста

Понедельник – пятница с 16.00 до 18.00, пятница с 14.00 до 18.00

Медиацию и юридические консультации оказывает юрист Висагинского семейного кризисного центра по ул. Статибининку, 7.

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ

Тел. +370 657 71655 (социальный работник-координатор проекта).

Эл. почта – bsnvisaginas@gmail.com.

Страничка «Фейсбук» — Visagino Bendruomeniniai šeimos namai.

Эл. страничка Центра благополучия семьи и ребенка — www.vsvgc.lt (блок VBŠN).