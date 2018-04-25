Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса

Цель этого проекта — укрепление семьи, предотвращение разногласий, конфликтных ситуаций, игнорирования в семье, совершенствование родительских навыков и навыков общения.
На протяжении всего проекта будут предложены и оказаны комплексные услуги, которые планируется предоставлять семьям и каждому нуждающемуся жителю Висагинаса.
ГРАФИК ПРИЕМА ЖИТЕЛЕЙ В ДЕКАБРЕ
Индивидуальные консультации психолога
Понедельник – четверг с 8.00 до 12.00, 16 и 23 декабря с 8.00 до 13.00
19 декабря с 8.00 до 10.00, 20 декабря с 8.00 до 11.00
Индивидуальные консультации социального работника
По вопросам консультаций о предоставляемых социальных услугах в Висагинасе, а также по вопросам решения конфликтных ситуаций в семье (воспитания детей, проблем с обучением в школе, вопросам здравоохранения, интеграции в общество, оказания помощи в трудоустройстве и реабилитации и т.д.) можно обращаться по понедельникам и средам с 12.00 до 14.00 (кроме 2 декабря).
Организация группы поддержки
По понедельникам и средам с 17.00 до 20.00 (кроме 2 декабря)
Услуги предоставляет Висагинское отделение Красного Креста по ул. Вильтес, 1.
Услуги медиации юриста
Понедельник – пятница с 16.00 до 18.00, пятница с 14.00 до 18.00
Медиацию и юридические консультации оказывает юрист Висагинского семейного кризисного центра по ул. Статибининку, 7.
ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ И ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ РЕГИСТРАЦИЯ
Тел. +370 657 71655 (социальный работник-координатор проекта).
Эл. почта – bsnvisaginas@gmail.com.
Страничка «Фейсбук» — Visagino Bendruomeniniai šeimos namai.
Эл. страничка Центра благополучия семьи и ребенка — www.vsvgc.lt (блок VBŠN).news.tts.lt
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