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Висагинский вестник

Бесплатная комплексная помощь семьям Висагинаса

Фото из открытых источников

Индивидуальные консультации психолога

Пн. 8.00–12.00

Вт. ср. чт. 9.00–12.00 (кроме 3 и 23 октября)

2 октября 9.00–11.00, 16 октября 9.00–10.00

Индивидуальные консультации социального работника

Вт. чт. 11.00–13.00

Услуги медиации юриста

В рабочие дни 16.00–18.00

Проект «Висагинский общественный семейный дом» дополнил список услуг.

С сентября предоставляется услуга личного ассистента для людей, имеющих физический и (или) комплексный недуг.

Услуга личного ассистента, что это?

С учетом персональных потребностей клиента предоставляется индивидуальная помощь на дому и в общественных местах (сопровождение и общение), которая помогает интегрироваться в общество, не изолироваться, быть более самостоятельным.

При поиске личного помощника приоритет отдается лицам, которые посещают учебные заведения, работают или ищут работу, ожидают очереди на получение социальных услуг в стационаре.

Информацию предоставляют:

  • Подробную информацию об услугах личного ассистента предоставляет руководитель Висагинского отделения Красного Креста Мария Коркут, тел. 8 652 98 773, эл. почта visaginas.redcross@gmail.com, ул. Вильтес, 1.
  • Информацию о заявке на услуги личного ассистента предоставляет заместитель руководителя отдела социальной помощи Ирена Абаравичене, тел. (8 386) 34 561,эл. почта irena.abaraviciene@visaginas.lt.

Подробную информацию о комплексных услугах для семей Висагинаса предоставляет социальный работник Центра благополучия семьи и ребенка Светлана Добродей, тел. 8 657 71 655 (звонить с 8.00 до 12.00), эл. почта bsnvisaginas@gmail.com, ул. Статибининку, 7.

Эл. страничка Центра благополучия семьи и ребенка – www.vsvgc.lt (paskyra VBŠN), страничка Facebook – Visagino Bendruomeniniai šeimos namai.

news.tts.lt

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