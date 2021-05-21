Бесплатное посещение музеев

«Музеи и галереи, подготовившие качественные, актуальные и ценные выставки, становятся центрами общественного внимания и не только помогают пережить этот непростой период, но и возвращаются к насущным вопросам, которые затрагивают глубины человеческого существования и остаются актуальными в современном мире», – сказал министр культуры Симонас Кайрис.

Музеи, галереи и другие выставочные площадки страны смогли возобновить свою деятельность с 16 марта. За это время Национальный музей Дворец Великого Княжества Литовского принял больше всего посетителей – 10 067.

В этом году музеи, подчиненные Министерству культуры, будут принимать посетителей бесплатно 30 мая, 27 июня, 25 июля, 29 августа, 26 сентября, 31 октября, 28 ноября и 26 декабря. К этой инициативе присоединился также Литовский музей спорта, учрежденный Министерством образования, науки и спорта.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ