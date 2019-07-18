Бесплатные киносеансы

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«Летнее кино» приглашает на бесплатные сеансы на горе Таурас.

Новая инициатива организаторов фестиваля „Kinopavasaris“ начинается под девизом «Летнее кино — на лугах города». В течение всего лета на различных площадках, непривычных, казалось бы, для кино, будут проводиться бесплатные сеансы под открытым небом. Таким образом “Kinopavasaris” хочет отметить вместе с вильнюсцами и гостями города свое 25-летие.

Цикл мероприятий «Летнее кино» уже открыт. Даты и фильмы показов организаторы «Летнего кино» пока держат в секрете и планируют объявлять о них на своих страничках в социальных сетях.

Информация организаторов