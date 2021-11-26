Бесплатные консультации

Фото caritas.lt

Литовские адвокаты и их помощники по случаю приближения рождественских праздников три недели будут бесплатно консультировать малоимущих жителей.

Такие консультации будут предоставляться с 22 ноября по 10 декабря. В акции участвуют 275 адвокатов. Желающие получить бесплатную консультацию должны зарегистрироваться в центрах Caritas. Подробнее на сайте www.caritas.lt.

«Этой социальной инициативой мы хотим сделать так, чтобы Рождество жители встретили с меньшим числом забот», – сказал председатель Совета адвокатов Игнас Вягеле.

Поскольку в Литве сложная эпидемиологическая ситуация, консультации будут телефонными или в видеоформате. Только в исключительных случаях жителей будут консультировать вживую.

Такую акцию адвокаты и их помощники проводят в 6-й раз.

Информация «ЛК»