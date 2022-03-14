Бесплатный проезд и не только: как украинцам помогают в ЕС

На данный момент пассажиры, приехавшие из Украины, могут пользоваться бесплатным проездом таких странах:

Польша. Украинцы могут бесплатно ездить по территории страны на поездах TLK и IC PKP Intercity. Для этого перед посадкой нужно взять бесплатный билет на кассе или у кондуктора. Также украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом Варшавы.

Венгрия. Для украинцев действует бесплатный проезд поездами MAV-START на всей территории страны. Для этого нужно получить solidarity ticket в кассе на железнодорожной станции или у проводников.

Чехия. Переселенцы из Украины могут бесплатно ездить на поездах Leo Express и CD по всей стране. Также есть несколько эвакуационных рейсов от границ с Польшей и Словакией.

Словакия. Украинцы могут бесплатно передвигаться на поездах ZSSK и автобусах Slovak Lines.

Германия. С украинским паспортом можно бесплатно проехать в поездах Deutsche Bahn из Польши до Берлина, Дрездена, Нюрнберга и Мюнхена. Чтобы поехать из Германии в другие страны Европы, нужно получить в центре обслуживания DB бесплатный проездной билет с отметкой «helpukraine».

Кроме того, отдельные федеральные земли Германии или города предлагают бесплатный проезд для украинцев в общественном транспорте. Например, транспортные сети VRR и VRS в Северном Рейне-Вестфалии (крупнейшие горда – Кельн, Дюссельдорф, Дортмунд, Эссен, Бохум) предложили бесплатный проезд для украинцев в автобусах, трамваях, метро, а также электричках типа S, RE и RB, включая междугородние направления. Для бесплатного проезда достаточно показать украинский паспорт.

Австрия. Украинцы могут бесплатно ездить на поездах ÖBB по всей стране. Также в австрийской столице Вене украинцы могут бесплатно пользоваться городским транспортом. Билеты можно получить на кассе или непосредственно в поезде, предъявив загранпаспорт.

Нидерланды. Украинцы могут бесплатно получить билет на любой поезд NS, который будет действовать в течение 24 часов.

Бельгия и Франция. Украинцы могут бесплатно ездить на поездах SNCB на территории обеих стран и за их пределами.

Испания. Местный железнодорожный оператор RENFE предлагает украинцам бесплатные билеты на поезда из Барселоны в другие города Испании или во Францию. Получить бесплатные билеты можно в кассах и сервисных центрах RENFE по предъявлению украинского паспорта.

Болгария. Украинцы могут бесплатно ездить на поездах BDZ по всей стране. Для этого нужно предъявить на кассе документ, по которому вы пересекли границу.

Грузия. Украинцам предлагают бесплатный проезд в поездах по всей территории страны. Для этого достаточно предъявить на кассе украинский паспорт. Также украинцам предлагают бесплатный трансфер из аэропорта Тбилиси.

Литва. Украинцы могут бесплатно передвигаться внутри Литвы на поездах LTG. Для этого достаточно предъявить свои документы на кассе и получить одноразовый билет.

Финляндия. Бесплатный проезд украинцам предлагают на поездах VR. Также украинцы могут бесплатно ездить на междугородних автобусах OnniBus по всей Финляндии.

Великобритания.Скоростные поезда Eurostar предлагают украинцам полностью бесплатные билеты на все свои экспрессы из Парижа, Роттердама, Брюсселя и Амстердама в Великобританию. Чтобы получить билет, достаточно обратиться к сотрудникам перевозчика на вокзале во время посадки. Только стоит учесть, что для поездок в Великобританию все еще нужно оформлять визу, хоть и по упрощенной процедуре.

Кроме того, украинцы могут бесплатно выехать на автобусах FlixBus из Перемышля (Польша), Жешува (Польша), Сучавы (Румыния) и Тулчи (Румыния) по Европе. Для этого нужно оставить заявку на официальном сайте компании и получить ваучер для перевозки.

Также украинцы могут бесплатно пользоваться общественным транспортом в Стокгольме (Швеция) – для этого достаточно предъявить документ, удостоверяющий вашу личность как гражданина Украины. Правило распространяется на метро, автобусы, паромы и электрички с логотипом SL.

В Ирландии украинцы могут бесплатно ездить на всех автобусных междугородных линиях Expressway и Bus Eireann. Для этого следует показать украинский паспорт водителю при посадке. Кроме того, ирландский перевозчик Aircoach предоставляет бесплатные билеты на свои шаттлы между аэропортом Дублина и центром города. Для получения бесплатного билета необходимо отправить запрос на адрес электронной почты: info@aircoach.ie.

В Италии украинцы могут бесплатно ездить на автобусах перевозчика MarinoBus – для этого стоит обратиться к службе поддержки.

Помимо этого, бесплатные билеты украинцам предоставляет паромная компания StenaLine, которая осуществляет перевозки в Ирландии, Великобритании, Нидерландах, Норвегии, Швеции, Дании, Германии, Латвии и Польше. Получить билеты можно, обратившись по специальному адресу электронной почты: ukraine@stenaline.com.

Предложения для украинцев от авиакомпаний

Венгерский лоукостер Wizz Air предоставил 100 тысяч бесплатных билетов для украинцев на рейсы из Польши, Венгрии, Румынии и Словакии. Билеты можно забронировать на специальной странице. Также авиакомпания предлагает спасательные тарифы 29,99 евро и 69,99 евро для украинцев по другим направлениям.

Финская авиакомпания Finnair предложил украинцам скидку 95% на авиабилеты из Варшавы, Гданьска, Кракова, Будапешта и Праги в Хельсинки на рейсы в марте. Купить авиабилеты со скидкой можно на официальном сайте авиакомпании, использовав код Ukraine95.

Польская авиакомпания LOT ввела скидки для украинцев от 30% до 99% на рейсы из Польши, Словакии, Венгрии и Румынии. Воспользоваться предложением могут украинцы, которые подтвердят свое гражданство паспортом. Забронировать билеты можно на сайте авиакомпании.

Предложения для украинцев по проживанию

Крупнейшая онлайн-площадка для размещения и поиска краткосрочной аренды частного жилья по всему миру Airbnb и связанная с ней некоммерческая ассоциация airbnb.org еще в начале войны в Украине объявили о решении бесплатно разместить в странах Европы до 100 тысяч беженцев из Украины.

На днях к ним присоединилась одна из крупнейших гостевых сетей Couchsurfing, на которой пользователи со всего мира обмениваются предложениями по бесплатному размещению. На данный момент платформа отменила какие-либо взносы для участников из Украины. Кроме того, там создали группу Ukraine Couchsurfing Resources, где каучсерферы могут общаться, делиться ресурсами и предлагать любую возможную помощь, в том числе размещение для беженцев из Украины.

Кроме того, можно попробовать поискать жилье за границей для переселенцев из Украины на такие платформах, как Host4Ukraine, EU4UA, euroguide.live, stipruskartu.lt (в Литве), а также на сайте Прихисток.

Бесплатный интернет и мобильная связь для украинцев

Также в некоторых странах украинцы могут получить бесплатные сим-карты. Так, например, сервис Airalo, предлагающий eSIM для интернета без номера телефона, предлагает бесплатные сим-карты с интернетом в любой стране мира для украинцев. Компания обещает пополнить аккаунты украинцев на 10 долларов для использования интернета в любой стране. Достаточно установить приложение, зарегистрироваться и написать в поддержку на украинском языке о желании получить 10 долларов на свой счет. Если вы раньше не пользовались этим сервисом, то при регистрации дополнительно получите еще 3 долларов на свой счет.

Кроме того, бесплатные сим-карты для украинцев предлагает один из крупнейших операторов мобильной связи Германии Deutsche Telekom, работающий под брендом T-Mobile. Получить такие симки можно во всех фирменных магазинах связи. Карта предоставляет возможность получить безлимитный пакет звонков и мобильного интернета бесплатно. Также оператор связи обещает поставить большое количество сим-карт в пункты приема беженцев в крупнейших городах страны.

Кроме того, бесплатную связь для украинских беженцев предлагают мобильные операторы Proximus и Orange (Бельгия), Vodafone (Великобритания), Telecom Italia (Италия), Telefónica (Испания) и Vivacom (Болгария).

В свою очередь, украинские мобильные операторы также ввели лояльные условия пользования роумингом за границей для украинцев, вынужденных покинуть свои дома.

Например, оператор Kyivstar объявил, что абоненты, выезжающие за границу или уже находящиеся там, получат бесплатные бонусные 250 гривень для связи в роуминге. Их можно использовать в течение 30 дней на территории Польши, Румынии, Словакии, Молдовы, Венгрии, Германии, Италии, Литвы и Чехии.

Кроме того, с абонентов Kyivstar в роуминге не списывают мегабайты в 10 мобильных приложениях ни при текстовых сообщениях, ни при звонках, в том числе в мессенджерах Viber, Facebook Messenger, Telegram и WhatsApp.

Также для абонентов Kyivstar в роуминге действут специальные тарифы: 1 Мб интернет составляет 0,10 грн, 1 минута входящего звонка или исходящий звонок в стране пребывания или в Украину – 1 грн, 1 SMS – 1 грн.

Тем временем оператор Lifecell предлагает своим абонентам 5 ГБ мобильного интернета, которые можно использовать до 31 марта в таких странах: Польша, Словакия, Молдова, Венгрия, Румыния, Австрия, Чехия, Хорватия, Эстония, Германия, Греция, Латвия, Литва, Швеция, Нидерланды, Италия, Бельгия, Болгария, Франция, Лихтенштейн, Люксембург, Македония, Черногория, Сербия, Словения, Испания и Турция.

Мобильный оператор Vodafone запустил услугу «Доступный роуминг», которая действительна 30 дней. В пакет входят: 400 МБ мобильного интернета, 60 минут для входящих/исходящих звонков в Украину и на номера страны пребывания. Услуга бесплатна при подключении впервые. Уже за вторым подключением абонент должен оплатить 100 грн. Подключиться к ней можно через приложение My Vodafone.

Услуга действует для украинцев в таких странах, как Польша, Молдова, Венгрия, Румыния, Германия и Чехия.

Кроме того, мобильные операторы Украины объединились и запустили национальный роуминг, который в том числе позволяет абонентами переподключаться на сеть другого оператора в случае проблем со своей. Также национальный роуминг не требует дополнительной платы от абонентов, тарификация звонков и SMS происходит согласно условиям тарифного плана вашего оператора.

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Вполне возможно, что это далеко не полный список зарубежных компаний, предлагающих бесплатные услуги украинцам, спасающимся от войны. Так что если планируете переезд в конкретную страну, советуем вам изучить соответствующие сайты – возможно, вы там обнаружите дополнительные акции.

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