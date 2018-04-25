Общество,Транспорт

Бесплатный проезд: мечта или реальность?

Фото BFL/Андрюса Уфартаса

Дискуссии об отмене платы за проезд ведутся долгие годы во многих странах мира. Особенно активно в пользу этой инициативы выступают защитники окружающей среды: введение бесплатного общественного транспорта могло бы радикально сократить количество машин, тем самым повлияв на проблемы глобального потепления, загрязнения атмосферы, шума.

Сократилось бы количество пробок и аварий на дорогах и связанное с ними психологическая напряженность, была бы решена проблема парковок. Категории населения с низкими доходами получили бы большую мобильность.

Однако эти перспективы омрачает ряд проблем практического характера. Прежде всего, бесплатный общественный транспорт – серьезная нагрузка на государственный бюджет. Кроме того, увеличение количества пассажиров приводит к тому, что водителям становится сложно соблюдать расписание и поддерживать общественный порядок. Возрастает количество горожан, использующих транспорт не для того, чтобы добраться до места назначения, а чтобы занять время или для развлечения.

Таким образом, вопрос о введении бесплатного проезда остается открытым. Многие города выходят из положения, принимая компромиссное решение: вводя бесплатный проезд только для своих жителей, как в Таллине, или для особых категорий населения – например, пенсионеров, школьников.

На минувшей неделе в Сейме Литвы состоялась организованная парламентской комиссией по энергетике и гармоничному развитию совместно с Национальной ассоциацией пассажиров общественного транспорта международная конференция, посвященная бесплатному общественному транспорту в литовских городах.

Специалист Министерства транспорта и коммуникаций Марюс Пакенас подтвердил, что министерство за бесплатный общественный транспорт, если на это найдутся деньги, сообщает BNS.

Председатель парламентской Комиссии по энергетике и гармоничному развитию Виргилиюс Подярис считает, что бесплатный транспорт помог бы осуществить требование ЕС по снижению уровня загрязнения окружающей среды.

 По словам депутата Томаса Томилинаса, заместителя председателя комитета по социальным делам и труду, «порой бесплатные услуги у нас ассоциируются с низким качеством, с потерей доходов, собираемых с платы за эту услугу». Парламентарий утверждает, что история свидетельствует о постепенном росте количества бесплатных социальных услуг, рано или поздно полностью бесплатными станут здравоохранение и образование.  

Представитель Европейской платформы управления мобильностью EPOMM в Литве Кристина Гауче отметила, что показателем гармоничности развития города является создание условий для самостоятельного путешествия как для восьмилетних, так  и для восьмидесятилетних горожан. Семьи, в которых есть автомобиль, тратят на него около 15 % своего бюджета. Если же члены семьи пользуются общественным транспортом или альтернативными видами транспорта, то расходы средств на транспортные услуги сокращаются до 3 %.

В Литве бесплатный проезд действует в небольших городах – в Пакруойисе и Скуодасе. В столице три дня в году во время государственных праздников проезд в общественном транспорте бесплатный.

Таллин – единственный крупный город в странах Балтии, который сделал транспорт бесплатным для резидентов. Сделано это было ради новых горожан и налогов: город заставил людей зарегистрироваться у себя для пополнения бюджета. Приобретя карточку жителя, пассажир может воспользоваться услугами бесплатного общественного транспорта. С момента отмены платы население Таллина только за счет сменивших налоговую регистрацию выросло на 25 тысяч человек. Город получил доходов в два раза больше, чем потратил на общественный транспорт.

Правительство могло бы способствовать введению бесплатного общественного транспорта в Литве, считает министр окружающей среды Кястутис Мажейка. По его словам, средства, которые будут собираться со следующего года после введения налога за негативное воздействие на окружающую среду, могут быть использованы для этой цели.

По словам министра, среднее количество автомобилей на душу населения в Литве значительно выше среднего по ЕС, поэтому необходимо искать способы побуждать людей меньше пользоваться своими автомобилями, тем самым сокращая вредные выбросы. Он подчеркнул, что введение бесплатного общественного транспорта является компетенцией муниципалитета.

К. Мажейка заявил BNS, что налог на неэкологичные автомобили в первый год добавит в бюджет 10-15 млн евро. Впоследствии эта сумма может составить до 100 млн евро.

Организаторы конференции отметили, что в городах, в которых проживает более 25 тысяч человек, а также в курортных населенных пунктах должны быть разработаны планы гармоничной мобильности, позволяющие сделать передвижение в городе более удобным и комфортным. Гармоничная мобильность – это альтернативные способы повседневного передвижения в городе, которые могут прийти на смену обычному использованию автомобилей и способствовать гармонии и экологии в окружающем мире.

Информация «ЛК», vilnius.lt                  

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