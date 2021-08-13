Беспорядки у сейма произошли не без помощи иностранных государств – Г. Науседа

«Мы живем в условиях гибридной войны, гибридных атак. И эти атаки идут одна за другой. Мы уже все в Литве считаем, что и увеличение количества мигрантов — это своеобразная гибридная атака, которую организует Беларусь. Нигде эта атака не закончилась, она продолжается дальше», — отметил глава страны.

«То, что случилось тем вечером, на самом деле слишком много совпадений было в тот день — и белорусские телеканалы, и интервью для них в тот же вечер, и начались беспорядки, и на следующий день уже и реакция представителей российских властей (…). Еще добавьте и беспорядки в миграционном лагере в тот же вечер. Можно наивно полагать, что это случайности, но я думаю, что это никакие не случайности, а это часть системной, гибридной атаки. Заказчики, думаю, достаточно очевидны, только беда в том, что даже некоторые наши политики участвуют в этом и не оценивают всех последствий для национальной безопасности», — подчеркнул Г. Науседа.

Он также добавил, что митинг, который проходил днем, был выражением гражданской позиции, а вечером началось то, что не имело «ничего общего с демократией и желанием высказать свое мнение».

«Тем более, что этих людей не очень заботила первая часть митинга и поднимаемые на ней проблемы», — добавил Г. Науседа.

Он заявил, что участники митинга выражали недовольство тем, из-за чего во всем мире поднимается волна недовольства, однако некоторые акценты митинга он назвал неприемлемыми.

То, что на митинге «использовалась виселица, звезды Давида — это как минимум исторический анальфабетизм».