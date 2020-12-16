Беспрецедентно высокая смертность людей старше 50 лет отмечается 9-ю неделю подряд

По словам аналитики, только за последнюю неделю умерло примерно на 60% больше людей, чем ожидалось.

«За типичную 50-ю неделю можно было ожидать примерно 730 смертей. Однако в 2020 году за эту неделю смертей произошло примерно на 425 больше», — прокомментировал он.

По словам Й. Бачялиса, это «беспрецедентное превышение».

Как сказала в среду на заседании парламентского Комитета по здравоохранению глава Отдела наблюдения за случаями смерти и их причинами Института гигиены Рута Устинавичене, большую часть прироста смертей дают сердечно-сосудистые заболевания, которые в Литве составляют более половину всех причин смертей.

По ее словам, новые данные за октябрь свидетельствуют о такой же тенденции.

Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вzрига говорил, что под ростом смертности «может скрываться и определенное число коронавирусных смертей», поэтому готовится порядок тестирования умерших дома на коронавирус.

В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерло 440 зараженных.

В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.