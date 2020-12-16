Беспрецедентно высокая смертность людей старше 50 лет отмечается 9-ю неделю подряд

Беспрецедентно высокая смертность людей старше 50 лет отмечается девятую неделю подряд, а по сравнению с соответствующими периодами прежних лет смертность просто рекордная, информировали BNS в Департаменте статистики (ДС).
«Довольно уверенно можно говорить, что девятую неделю подряд отмечается смертность выше нормы, которую трудно подвергать сомнению и которая является надежной в статистическом отношении. Однако рост смертности заметен и в предыдущие недели, только он «прячется» в естественных колебаниях смертности, которые бывают год от года», — сказал аналитик ДС Йонас Бачялис.
«Количество смертей в течение этих девяти недель не только превышает средние показатели прежних лет, но также является рекордно высоким — оно превышает количества смертей в соответствующие недели всех прежних 20 лет», — добавил он.
По словам аналитики, только за последнюю неделю умерло примерно на 60% больше людей, чем ожидалось.
«За типичную 50-ю неделю можно было ожидать примерно 730 смертей. Однако в 2020 году за эту неделю смертей произошло примерно на 425 больше», — прокомментировал он.
По словам Й. Бачялиса, это «беспрецедентное превышение».
Как сказала в среду на заседании парламентского Комитета по здравоохранению глава Отдела наблюдения за случаями смерти и их причинами Института гигиены Рута Устинавичене, большую часть прироста смертей дают сердечно-сосудистые заболевания, которые в Литве составляют более половину всех причин смертей.
По ее словам, новые данные за октябрь свидетельствуют о такой же тенденции.
Бывший министр здравоохранения Аурелиюс Вzрига говорил, что под ростом смертности «может скрываться и определенное число коронавирусных смертей», поэтому готовится порядок тестирования умерших дома на коронавирус.
В общей сложности от коронавируса в Литве скончались 907 человек, по иным причинам умерло 440 зараженных.
В общей сложности после начала пандемии в Литве установлено 99 тыс. 869 случаев заражения коронавирусом. Все еще больны 55 тыс. 143 человека, 43 тыс. 379 человек выздоровели.