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Naujienos

Beveik visose apskrityse augo sergamumas gripu ir peršalimo ligomis

Фото pixabay.com

Praėjusią savaitę sergamumas gripu ir peršalimo ligomis augo beveik visose apskrityse, pirmadienį pranešė Nacionalinis visuomenės sveikatos centras.

Bendras šalies sergamumo rodiklis nuo 77 pakilo iki 79,9 atvejų 10 tūkst. gyventojų.

Praėjusią savaitę daugiausia sergančiųjų užregistruota Alytaus, mažiausiai – Tauragės apskrityse.

Gripu praėjusią savaitę susirgo 1531 Lietuvos gyventojas, prieš savaitę – 1494. Pirmąją kalendorinio pavasario savaitę šalies ligoninėse dėl gripo buvo paguldyti 125 asmenys, tarp jų – 81 vaikas.

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Intensyvios terapijos skyriuje buvo gydomi šeši asmenys, tarp jų – vienas vaikas.

Šio gripo sezono metu dėl gripo ir jo sukeltų komplikacijų mirė šeši žmonės.

BNS primena, kad dėl koronaviruso grėsmės sveikatos apsaugos ministras rekomendavo paskelbti gripo epidemiją visoms šalies savivaldybėms.

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