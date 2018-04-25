Beveik visose apskrityse augo sergamumas gripu ir peršalimo ligomis

Так уж повелось, что, учась в школе, мы привыкли условно разделять предметы на «основные» и «неосновные», по крайней мере, у людей старшего поколения такой подход к учебе сохранился с тех времен, когда они сами сидели за партами. Иногда такое разделение играет в жизни решающую роль.