Без лишних хлопот

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Один из древнейших видов хлеба на Ближнем Востоке и Кавказе – это лаваш. Его уникальность кроется в кулинарной «универсальности», несравненном вкусе, практически неограниченном сроке хранения и простоте изготовления.

Наибольшее распространение лаваш получил в Армении, Иране, Азербайджане и прочих регионах Среднего и Ближнего Востока. Неоднозначна этимология слова «лаваш». Есть мнение, что первая часть «лав» заимствована из китайского или арабского языка. А вот вторая часть «аш» однозначно взята из тюркского языка – в переводе это значит «еда», «пища».

В домашней обстановке настоящий лаваш испечь не получится, поскольку для его приготовления потребуется специальное оборудование. Выпекать такой тонкий восточный хлеб необходимо на тандыре – так называют горячую внутреннюю стенку особой печи. Причем так лаваш делают на Кавказе или в Средней Азии, так же и в США. В странах Европы, Америки, Азии лаваш стал популярным из-за простоты рецепта. Потому сегодня лаваш особенно востребован на Гавайях – там мучное изделие пекут и поставляют на продажу в твердой форме.

Пшеничная мука, вода и соль – вот ингредиенты для замешивания теста для лаваша. Мякиша в этом хлебе нет, его окраска бледная, на поверхности лаваша появляются во время выпекания небольшие пузырьки, а на самих вздутиях образуется поджаристая румяная корочка. Заблаговременно перед выпечкой можно посыпать тесто жареным кунжутом или семенами мака. Лаваш, пока он горячий, очень похож на маисовую лепешку. Впрочем, лаваш быстро высыхает, потому приобретает ломкость и твердость. Такой хлеб в мягкой форме не только имеет очень хороший вкус, его невероятно удобно в форме обернутой лепешки использовать для бутербродов. Сухая форма лаваша также имеет свои преимущества. В частности, длительный срок хранения – около года. До сих пор во многих областях Армении сохранился обычай выпекать лаваш осенью про запас – хранить его пару месяцев. Такой лаваш высушивают, в небольших стопках складывают и накрывают. Этот же сухой хлеб Армянская Апостольская Церковь применяет в святом таинстве евхаристии.

Этот хлеб обладает еще и универсальностью: за каких-то полчаса из сухаря его можно превратить в нежнейшую лепешку. Каждый день это делают так: сухой лаваш сбрызгивают водой – так хлеб приобретает мягкость и аппетитность. Более того, в столь нежную лепешку заворачивают всевозможные начинки. В частности, армяне заворачивают в лаваш сыр с укропом.

В национальных кухнях многих кавказских стран лаваш занял место главного мучного изделия. Потому-то с ним здесь связывают разнообразные кулинарные традиции. Например, армяне опробовали оригинальный метод тушения рыбы, которую заворачивают в тонкий лаваш. Азербайджанцы заворачивают в лаваш рис и подают блюдо к мясу, к тому же они применяют лаваш для приготовления традиционного плова и для сервировки вкусного люля-кебаба. Помимо этого, во всем мире при приготовлении шаурмы используют лаваш.

Закрытый пирог

Для этого блюда нужно два тонких лаваша, банка консервированной сайры или тунца и три сырых куриных яйца. Рыбную массу из жестяной банки нужно переложить в миску, затем разбить два яйца и хорошо перемешать.

В антипригарную форму выложить двойным слоем первый лаваш, на него выложить рыбно-яичную массу и закрыть сверху вторым лавашом, сложенным также в два слоя. Края верхнего лаваша нужно подмять под нижний.

Разбив третье яйцо и хорошо его взболтав до однородной массы, смазать ею верхний слой будущего пирога. Отправьте пирог запекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку. Через 20 минут блюдо готово. Есть его рекомендуется теплым.

Трубочки из лаваша

Начинкой здесь может выступить что угодно – яйца с зеленью, помидоры с ветчиной, крабовые палочки и сыр. Принцип приготовления прост: нарезаем на широкие полоски лаваш, на один краешек складываем начинку и быстро сворачиваем в трубочку. Смешиваем до однородной массы одно куриное яйцо с тремя столовыми ложками молока. Каждую трубочку обмакиваем в этой смеси и отправляем жариться с двух сторон на сковородку.

Быстро-пицца

Двойной слой лаваша выложить на антипригарную сковороду. Сверху смазать кетчупом или томатной пастой, смешанной со сметаной. Следующим слоем выложить обжаренные предварительно шампиньоны и колбасу. Натертым сыром обильно посыпать начинку и поставить сковородку на плиту на средний огонь. Постепенно нагреваясь, сыр будет плавиться, а пицца приготовится буквально за 15 минут.

Омлет в лаваше

Приготовьте смесь для классического омлета из яиц и молока, отварите филе курицы и разберите на мелкие куски. Нарезанный на полоски болгарский перец опустите на 5 минут в кипяток, слейте воду и смешайте овощ с курицей. Выложите смесь на застеленный в сковороде лаваш, распределите равномерно по поверхности. Затем аккуратно влейте смесь для омлета. Готовьте на плите под крышкой 10 минут.

Лазанья

Килограмм фарша потушите и потом обжарьте на сковороде, добавьте черного перца и соли. Слейте лишний сок в отдельную мисочку. Натрите на терке 400-500 грамм сыра.

Выложите в форму для лазаньи двойной слой лаваша. Смажьте его кетчупом или томатной пастой, сверху выложите тонкий слой фарша и сыра. Закройте еще одним слоем лаваша и повторите те же действия. Делайте столько слоев, сколько вам нужно. Финальным слоем должен быть лаваш, посыпанным сыром. Полейте блюдо соком, оставшимся от фарша. И отправьте в духовку на 30 минут, предварительно накрыв форму фольгой. За 10 минут до окончания времени снимите фольгу, чтобы блюдо подрумянилось.

Улитка творожная

Лаваш смажьте заправленным по вкусу творогом (с укропом, с сахаром, с фруктами), сверните в плотный рулет. Его улиткой выложите в форму. Залейте заправкой. Ее состав зависит от того, какую заправку вы выбрали для творога. Если сладкую, то сделайте заправку из сметаны, сахара и яиц. Если соленую, то вместо сахара добавьте соли и чеснока. Выпекайте в духовке 30 минут при температуре 190 градусов.