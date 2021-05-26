Без Олимпиады. Игры в Токио под угрозой срыва

Рекомендации от США

Число заражений и смертей от Covid-19 в Японии по-прежнему выглядит умеренным по сравнению с пиковыми показателями во многих других странах, но, тем не менее, американские Центры по контролю и профилактике заболеваний объявили, что граждане США должны избегать поездок в эту страну, поскольку «в нынешней ситуации в Японии даже полностью привитые могут подвергаться риску заражения и распространения» коронавируса.

Однако, олимпийский и паралимпийский комитет США уже заявил, что рекомендация Центров по контролю над заболеваниями не заставит его изменить планы.

«Мы уверены, что меры предосторожности, предпринятые нами и Оргкомитетом Токийских Игр, вкупе с тестированием перед поездкой, после прибытия и во время Игр обеспечат безопасность спортсменов сборной США», — говорится в заявлении Олимпийского комитета США.

Правительство Японии заявило, что рекомендация американских медицинских властей не повлияет на планы провести Олимпиаду. «Мы полагаем, что позиция США не изменилась, и Соединенные Штаты по-прежнему поддерживают твердое намерение правительства Японии принять в Токио Олимпиаду и Паралимпиаду», — сказал главный секретарь кабинета министров Кацунобу Като.

Новая COVID-волна

В последние недели на Японию накатила четвертая волна коронавируса, показатели заболеваемости и смертности ставят новые рекорды, а в крупнейших мегаполисах Токио и Осака и еще в нескольких регионах объявлено чрезвычайное положение.

Число новых обнаруженных случаев заражения в день в середине мая превысило семь тысяч, а число смертей в один из дней перевалило за две сотни.

Впрочем, эта волна, судя по статистике, уже идет на спад, а главное — даже последние пиковые показатели Японии выглядят очень умеренно на фоне многих других стран. В Британии, например, где живет в два раза меньше людей, чем в Японии, на январском пике было в десять раз больше заражений и примерно в семь-восемь раз больше смертей в день.

Всего же в Японии к настоящему времени зарегистрировано 723 тыс. случаев заражений и 12,3 тыс. смертей.

С другой стороны, в Японии очень медленно в сравнении с другими богатыми странами идет вакцинация: пока полностью привиты меньше 2% населения. Власти с понедельника развернули центры массовой вакцинации в Токио и Осаке и надеются, что к концу июля полностью привиты будут хотя бы все жители страны старше 65 лет.

Финансовые потери

Отмена летних Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио обойдется Японии примерно в 17 млрд долларов, говорится в исследовании института Номуры.

Эксперты предупреждают о еще больших экономических потерях в случае, если власти объявят новый режим чрезвычайной ситуации.

По данным института, если проводить Игры в Токио без зрителей, это принесет 1,66 трлн йен (примерно 15 млрд долларов) выгоды – на 146,8 млрд йен (1,3 млрд долларов) меньше, если бы они проводились с местными зрителями.