Без паспорта возможностей – по новым правилам

Без паспорта возможностей в торговых точках до 13 сентября необходимо носить защитные маски, в закрытых помещениях придерживаться дистанции в 2 метра, обеспечить условия для надлежащей гигиены рук, осуществлять управление потоками персонала, частое проветривание помещений, дезинфекцию поверхностей, предоставить информацию об обязательных общих требованиях гигиены и безопасности.

Кроме того, в этот период запрещено приходить на работу или получать услуги с симптомами болезни.

Однако, если торговцы или поставщики услуг решают принимать только клиентов с паспортом возможностей, все виды деятельности и услуги будут разрешены.

При отсутствии паспорта возможностей в местах общественного питания в обязательном порядке нужно носить защитные маски, закрывающие нос и рот, а также обеспечивать безопасное расстояние два метра между посетителями или метр, если клиенты разделены перегородкой.

За одним столом могут сидеть не более двух человек или члены одной семьи. За одним столом на улице могут сидеть не более пяти человек или члены одной семьи.

Если заведения общепита решают с понедельника принимать только клиентов с паспортом возможностей, количество людей за столом для таких заведений не будет ограничено. Также больше не будет ограничений на самообслуживание. Ношение защитных масок, соблюдение безопасного расстояния и контроль потока рекомендуются, но не обязательны.

При предоставлении услуг по размещению без паспорта возможностей необходимо будет установить график приема пищи, соблюдать безопасную дистанцию ​​в местах общего пользования, носить защитные маски, обеспечить надлежащие условия для гигиены рук, дезинфицировать поверхности и часто проветривать помещения. Таким учреждениям по размещению также будет по-прежнему запрещено предоставлять услуги самообслуживания.

Однако даже если такие предприятия вводят требования паспорта возможностей, тем не менее в местах общего пользования рекомендуется носить защитные маски и соблюдать безопасное расстояние.

За несоблюдение требований грозит штраф в размере от 1500 до 6000 евро.

При организации мероприятий без обязательного паспорта возможностей в закрытых помещениях необходимо будет носить защитные маски, разделять потоки участников и зрителей на сектора по 500 человек, потоки не должны пересекаться, распространять билеты необходимо только в электронном виде или регистрировать участников. Кроме того, предоставление услуг питания будет доступно только в специально отведенных местах.

Во время мероприятий должны быть соблюдены другие общие требования гигиены и безопасности,также запрещено заполнение зала более чем на 75 процентов не на сидячих местах.

Если организаторы потребуют от зрителей и участников мероприятия предъявить паспорт возможностей, количество зрителей и участников как в закрытых, так и на открытых мероприятиях будет неограниченным. При этом если количество зрителей не превышает 500, то на месте можно употреблять пищу во время просмотра мероприятия.

Минздрав напоминает, что предприятия, которые решают принимать и обслуживать только людей с паспортом возможностей, должны сообщить о своем решении Национальному центру общественного здоровья. Позже изменить решение будет невозможно, и положения станут обязательными до 13 сентября и после.

Компания, которая обслуживает только людей с паспортом возможностей, обязана будет на входе повесить для посетителей наглядное уведомление в формате не менее A4.

Министерство также напоминает, что при проверке заведений, которые согласились обслуживать клиентов только с паспортом возможностей, инспекция будет оценивать, действительно ли у посетителей требуют предъявить такой документ. При этом не будут проверять другие аспекты, которые, как уже упоминалось, носят рекомендательный характер (ношение масок, управление потоками, соблюдение дистанции).

Кроме того, для тех, кто не может привиться от COVID-19 по медицинским причинам, тесты на получение паспорта возможностей в мобильных пунктах будут бесплатными.

«Если семейный врач подозревает, что пациенту не рекомендуется прививаться из-за аллергии на компоненты вакцины или по другим причинам, он выписывает пациенту направление к аллергологу-иммунологу или инфектологу, который в случае установления помечает противопоказание специальным кодом заболевания в электронной системе e.sveikatа», – сказала BNS представитель министра здравоохранения Литвы Айсте Шукста. Тогда человек может регистрироваться на ПЦР-тест на мобильном пункте – система определит, что он может сделать тест бесплатно.

Она заявила, что исключения будут распространяться и на беременных, хотя для них нет рекомендации не прививаться.

Для всех остальных граждан с понедельника тесты для получения паспорта возможностей стали платными.

Информация «ЛК», BNS, литовских СМИ