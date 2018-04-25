Без работы могут остаться около 85 млн человек из-за новых технологий

В мире около 85 миллионов человек могут лишиться работы до 2025 года из-за внедрения новых технологий. Об этом свидетельствует отчет Всемирного экономического форума.
При этом благодаря внедрению автоматических технологий и алгоритмов в течение следующих пяти лет в мире могут появиться 97 миллионов новых рабочих мест.
По прогнозам ВЭФ, в 2025 году время, которое человек тратит на выполнение текущих задач, будет одинаковым с тем, которое на это будут тратить новые технологии.
Отмечается также, что в период пандемии коронавируса в четыре раза вырос спрос на онлайн-обучение. Люди, которые сейчас работают, больше ищут онлайн-курсы для персонального развития, в то время как безработные ставят в приоритетах: изучение цифровых навыков, анализ данных, информатику и информационные технологии.
Наконец, 84% опрошенных работодателей настроены на скорую диджитализацию рабочих процессов, включая значительное расширение удаленной работы — с возможностью в будущем перевести 44% своей рабочей силы на дистанционную работу.korrespondent.net