Без рыбы и мяса

Во время поста разрешается употреблять в пищу любые овощи, а также крупы, грибы и другие продукты. Что можно из них приготовить? Сытные и аппетитные блюда: ленивые голубцы, рис или спагетти с овощами, запеченный с помидорами картофель или плов. Нужно ли совсем отказываться от сладкого в пост? Вовсе нет. Главное, чтобы домашняя выпечка или десерты были приготовлены без использования яиц, молока и сливочного масла. Пускаем в ход заготовленные на зиму ягоды и фрукты — ведь это замечательная начинка для пирогов. Будет что подать на стол!

Картофель с помидорами

1 кг картофеля, 1 кг помидоров, 1 ч. л. семян тмина, 200 мл овощного бульона, 50 г маслин, 5 зубчиков чеснока, 2 ст. л. оливкового масла, 4 ст. л. постного майонеза, соль, перец по вкусу, зелень петрушки для украшения.

Помидоры вымыть, обсушить, залить кипятком на 30 секунд, удалить кожицу, разрезать на 4 части. Картофель вымыть, очистить, с одной стороны сделать частые продольные надрезы. Семена тмина растолочь в ступке. Помидоры выложить в жаропрочную форму. Затем положить картофель. Посолить, поперчить, сбрызнуть оливковым маслом. Посыпать тмином. Влить бульон. Духовку разогреть до 200 °С. Поставить картофель и запекать в течение 40 мин. Чеснок очистить, пропустить через пресс и соединить с оставшимся оливковым маслом и постным майонезом, слегка взбить. Полить смесью картофель. Маслины нарезать колечками и посыпать блюдо. Поставить картофель в духовку еще на 15 мин. Украсить зеленью петрушки и подать на стол.

Ленивые голубцы

500 г свежих шампиньонов, 200 г риса, 350 г капусты, 3 луковицы, 10 г сушеного чеснока, 1 ст. л. растительного масла, 0,5 ч. л. соли, 100 г острого кетчупа, 100 г постного майонеза, укроп, помидоры черри для украшения.

Шампиньоны вымыть, обсушить, пропустить через мясорубку или измельчить блендером. Рис отварить в большом количестве подсоленной воды до готовности. Лук очистить и мелко порубить. Капусту нашинковать соломкой, соломку нарезать поперек. Рис откинуть на дуршлаг и, дав воде стечь, смешать с шампиньонами и овощами, посолить, добавить чеснок. Мокрыми руками сформовать из фарша удлиненные котлетки. Духовку предварительно разогреть до 180 °С. Голубцы обжарить на сковороде на сильном огне с обеих сторон до румяной корочки, затем переложить в форму для запекания. Майонез соединить с кетчупом, хорошо перемешать и залить голубцы. Поставить на 15 мин в духовку. Готовые голубцы разложить по тарелкам, украсить постным майонезом, укропом и помидорами черри.

Гювеч с рисом

3 сладких перца, 1 луковица, 3 ст. л. растительного масла, 8 помидоров, 200 г риса, 0,5 ч. л. соли, 100 г консервированной фасоли, 1 баклажан, 1 морковь, 100 г консервированного горошка.

Горошек и фасоль откинуть на сито. Морковь вымыть, очистить, натереть на крупной терке. Баклажан вымыть, очистить, нарезать кубиками, посолить, оставить на 10 мин, отжать. Лук очистить и нарезать кубиками, слегка обжарить в сотейнике на растительном масле. Рис промыть, сладкий перец очистить, удалить семена и плодоножки, перец мелко нарезать. Рис и перец добавить в сотейник, посолить, перемешать и жарить на среднем огне 5 мин. Снять с огня. Помидоры вымыть, обсушить, нарезать кружочками. В форму для запекания выложить половину помидоров, на них рис, горошек, фасоль, морковь, баклажан, накрыть оставшимися помидорами, посолить по вкусу, залить 4 ст. л. воды. Духовку разогреть до 180 °С. Форму с блюдом поставить в духовку и тушить 25–30 мин.

«Гнезда» с овощами и грибами

1 желтый перец, 1 луковица, 4 зубчика чеснока, 500 г шампиньонов, 200 г брокколи, 300 г зеленой фасоли, 400 г пасты в виде «гнезд», пучок базилика, соль, молотый черный перец по вкусу, растительное масло для жарки.

Грибы вымыть, отварить до готовности, измельчить блендером или мелко нарезать, посолить, поперчить. Духовку разогреть до 200 °С. Перец вымыть, обсушить, выложить в форму и запекать до черных подпалин. Вынуть, положить в полиэтиленовый пакет, завязать и оставить на 10 мин. Брокколи вымыть, нарезать на мелкие соцветия. Зеленую фасоль вымыть, откинуть на дуршлаг. Лук и чеснок очистить, мелко порубить. Базилик вымыть и мелко нарезать. В сотейнике разогреть растительное масло и обжарить на нем лук и чеснок до золотистого цвета, затем выложить грибы и жарить в течение 5 мин. Перец достать из пакета, очистить от кожицы, семян и плодоножек. Мякоть нарезать. Соединить перец, брокколи, зеленую фасоль, базилик, посолить, поперчить по вкусу и обжарить на растительном масле. Макароны отварить в подсоленной воде. Выложить на порционные тарелки, сверху положить грибы и обжаренные овощи. Украсить блюдо по желанию.

Картофель с начинкой

500 г картофеля, 250 г замороженных грибов, 2 ст. л. оливкового масла, соль, перец по вкусу, 2 ст. л. растительного масла, салат для украшения. Для соуса: 0,5 ч. л. карри, 100 г постного майонеза, 1 ст. л. лимонного сока, 2 ст. л. апельсинового сока.

Грибы разморозить, нарезать, посолить, поперчить и обжарить на растительном масле. Картофель вымыть, очистить. На каждой картофелине сделать глубокие разрезы (не до конца). В надрезы, аккуратно раздвигая дольки, выложить грибную начинку. Духовку разогреть до 200 °С. Картофель выложить на выстеленный фольгой противень, смазать оливковым маслом. Накрыть фольгой. Запекать в духовке 30 мин. Фольгу снять. Приготовить соус. Соединить постный майонез, лимонный и апельсиновый соки, карри, взбить венчиком. Картофель полить соусом, запекать еще 5 мин. Готовый картофель выложить на листья салата.

Плов с овощами и изюмом

100 г длиннозерного риса, 200 мл воды, 1 ст. л. растительного масла, 2 моркови, 50 г изюма, 1 луковица, соль, перец по вкусу, 0,5 ч. л. тмина, 0,25 ч. л. барбариса, 0,25 ч. л. паприки, 0,5 ст. л. оливкового масла.

Лук и морковь вымыть, очистить, мелко нарезать и спассеровать на растительном масле. Рис хорошо промыть, сварить до полуготовности. Изюм перебрать, вымыть, соединить с рисом, луком и морковью, приправить, посолить, поперчить по вкусу, выложить в жаропрочную посуду и накрыть крышкой. Духовку разогреть до 220 °С. Поставить форму с рисом. Запекать в течение 20–30 мин. Перед подачей горячий плов положить горкой на тарелку и сбрызнуть оливковым маслом.

Спагетти с овощами

400 г спагетти, 2 цукини, 200 г помидоров черри, 1 ч. л. базилика, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. мускатного ореха, соль, перец по вкусу.

Спагетти отварить в кипящей подсоленной воде 10 мин, откинуть на дуршлаг. Цукини вымыть, обсушить, нарезать тонкими полосками. Помидоры черри вымыть и обсушить. В сотейнике разогреть оливковое масло и обжарить цукини до золотистого цвета. Добавить помидоры черри и жарить 5 мин. Посолить, поперчить, влить 4 ст. л. воды и тушить 3 мин. на маленьком огне. Базилик вымыть, обсушить и мелко нарубить. Перемешать со спагетти и тушеными овощами. Украсить по желанию.

Постные чебуреки

700 г муки, 0,5 л воды, по щепотке соли и молотого черного перца, растительное масло для жарки. Для начинки: 300 г капусты, 1–2 луковицы, 1 морковь, 0,5 ч. л. куркумы.

Муку смешать с солью и перцем. Воду вскипятить, влить в нее 2 ст. л. растительного масла и заварить муку. Быстро размешать, сформовать шар и положить в полиэтиленовый пакет до остывания. Приготовить начинку. Капусту тонко нашинковать, залить кипятком на 5 мин. Лук нарезать мелко. Морковь натереть на терке. Лук обжарить в растительном масле, добавить морковь, куркуму, обжарить вместе. Капусту откинуть на дуршлаг, затем добавить к луку и моркови. Тушить все вместе под закрытой крышкой 15 мин. Остывшее тесто еще раз вымесить, раскатать толщиной 3–5 мм. Вырезать круги диаметром около 20 см. На одну сторону каждого круга выложить 1–1,5 ст. л. начинки, накрыть второй стороной. Прижать сверху, чтобы вышел воздух. Защепить края. Наколоть чебуреки вилкой в нескольких местах. Обжарить чебуреки в хорошо разогретом растительном масле по 3 мин с каждой стороны. Готовые изделия вынимать шумовкой и выкладывать на решетку, чтобы стекли излишки масла. Выложить чебуреки на тарелку, украсить вареной морковью и петрушкой.

Постный пирог с вареньем и орехами

400 г муки, 350 мл воды, 10 г сухих дрожжей, 3 ст. л. растительного масла, 100 г сахарного песка, 1/2 ч. л. соли, тертая цедра 1 лимона, 1 пакетик ванильного сахара, 1 ст. л. меда для смазки, 200 г вишневого варенья, 200 г рубленых грецких орехов.

Развести дрожжи в теплой воде, добавить 200 г муки, 1 ст. л. сахара и перемешать. Соединить оставшийся сахар с цедрой, ванильным сахаром, тщательно перемешать и добавить в опару. Всыпать оставшуюся муку, соль, добавить масло и хорошо вымесить. Поставить в теплое место на 1 час Затем тесто разделить на две неравные части. Большую раскатать в прямоугольный пласт. Меньшую разделить на 7–8 частей. Скатать из каждой из них жгутики для украшения пирога. Раскатанный пласт теста аккуратно выложить на смазанный растительным маслом противень. Духовку нагреть до 200 °С. На тесте равномерно распределить варенье. Сверху посыпать рублеными грецкими орехами. Выложить «решетку» из оставшегося теста. Мед развести 1 ч. л. воды и смазать «решетку». Выпекать 25–30 мин. Готовый пирог накрыть полотенцем и дать немного остыть. Затем нарезать и подать на стол.

Пирожки с фасолью

Для теста: 500 г муки, 20–30 г дрожжей, 0,5 л воды, по 1 ч. л. соли и сахара, растительное масло. Для начинки: 1,5 стакана фасоли, соль, перец по вкусу.

Предварительно замоченную фасоль отварить до готовности. Приготовить тесто. В небольшую кастрюльку вылить воду и растительное масло (1–2 ст. л.), добавить соль, сахар, размешать и довести до кипения. Затем остудить. В остывшей до теплого состояния смеси растворить дрожжи. Добавить муку и замесить некрутое тесто. Поставить в теплое место на 30–40 мин. Приготовить начинку. Отваренную фасоль пропустить через мясорубку. Лук очистить, нарезать мелко и обжарить в растительном масле. Добавить мелко нарезанные грибы, обжарить вместе. Лук с грибами соединить с фасолью, перемешать. Посолить и поперчить. Из «подошедшего» теста смоченными в растительном масле руками сформовать пирожки. Обжарить пирожки в большом количестве сильно разогретого растительного масла и выложить на салфетку, чтобы стек лишний жир.