Без свободной Украины не будет ни свободной Беларуси, ни безопасной Европы — С. Тихановская

«Позвольте поблагодарить от имени всех белорусов. Мы чувствуем вашу поддержку каждый день и ценим ее, хотя иногда и забываем сказать об этом. Ваша помощь не ограничивается формальными заявлениями, словами беспокойства. Спасаясь от репрессий, многие белорусские семьи нашли временное убежище в Литве», — обратилась Тихановская к литовскому парламенту во вторник.

Выступая в Сейме, она рассказала, что выбрала Литву в качестве убежища, когда в 2020 году после непризнанных президентских выборов в Белоруссии, на которых переизбрался авторитарный лидер Александр Лукашенко, ей пришлось решать дилемму — тюрьма или дети.

«Почему я выбрала Литву? Потому что Литва — это безопасность, Литва — это друзья. За полтора года я ни разу не сталкивалась здесь с негативным отношением к белорусам, только с поддержкой и солидарностью», — отметила лидер белорусской оппозиции.

Выступая в литовском парламенте, Тихановская отметила, что без свободной Украины не будет свободной Беларуси, а без свободной Беларуси не будет безопасной Украины и безопасной Европы.

«Нам очень важно, чтобы Запад оставался единым в поддержке Украины и Беларуси. Сегодня диктаторы пытаются расколоть это единство США и Евросоюза, вбить кол между отдельными странами ЕС», – отметила представитель Беларуси.

Она также поблагодарила Министерство иностранных дел и правительство Литвы за твердую политику в вопросе санкций и сказала, что и далее призывает другие страны следовать «принципиальному примеру Литвы».

«Беларусь оказалась на историческом распутье. Белорусы понимают, что есть только два пути: либо европейская демократическая Беларусь, либо de jure оккупация Россией и многолетняя изоляция, регресс, бесправие», – сказала Тихановская.

Она отметила, что победа Украины в начатой Россией войне необходима для всех народов, включая белорусов. «Лишь вместе со свободной и независимой Беларусью и свободной Украиной мы можем получить сильную и безопасную Европу», – отметила представитель белорусской демократии.

Тихановскую пригласили выступить на заседании Сейма год спустя после того, как режим Лукашенко 23 мая прошлого года принудил к посадке в Минске самолет Ryanair со 126 пассажирами, вылетевший из Афин в Вильнюс.

Затем в Минске задержали блогера Романа Пратасевича его подругу Софию Сапегу. Гражданка России Сапега, обучавшаяся в Вильнюсе в начале мая этого года, была приговорена белорусским судом к шести годам лишения свободы.

В сообщении отдела Сейма по связям с общественностью также напоминается, что 21 мая белорусы отмечают День политзаключенного, а 29 мая исполняется два года с момента задержания мужа Тихановской, он приговорен к 18 годам лишения свободы.

Тихановская уехала в Литву после непризнанных президентских выборов в Беларуси в августе 2020 года и возглавляет белорусскую оппозицию.

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